Vers un excédent aux comptes cantonaux en 2016

Les comptes 2016 devraient être meilleurs que prévu. Alors que Genève envisageait de présenter un déficit de 70 millions, selon son projet de budget, le Canton devrait boucler dans les chiffres noirs. Devrait, car jusqu’à la présentation officielle des chiffres, qui aura lieu jeudi, le conditionnel reste de mise. Si l’établissement des comptes est bien une science exacte, le chiffre final dépend aussi des intentions des autorités. En 2015, le Conseil d’Etat avait créé une réserve de 207 millions au profit de la caisse de pension des fonctionnaires. Du coup, les comptes avaient bouclé sur un déficit de 21 millions.

Il n’en ira pas de même en 2016. Selon une source parlementaire, le ministre des Finances, le magistrat PDC Serge Dal Busco, s’est en effet engagé à ne pas créer de réserves.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’autres surprises… Anières, encore elle, a enregistré l’an passé une manne fiscale inattendue. «Elle n’a pas l’ampleur de celle de 2015, mais nos comptes seront très bons», confirme le conseiller administratif PLR Antoine Barde. Anières est une commune pleine de ressources. En 2014, un changement touchant un de ses richissimes contribuables avait déjà fait tomber plusieurs centaines de millions dans l’escarcelle des collectivités publiques. Cette surprise 2016, qui devrait rapporter quelques dizaines de millions, permet de faire basculer le budget dans les chiffres noirs. A cela s’ajoute certainement encore la hausse des dénonciations de contribuables fraudeurs. Entre 2015 et 2016, elles ont doublé, rapportant 77 millions de plus que prévu, une poussée qui n’a certainement pas été anticipée dans le budget.

Quel sera le montant officiel de l’excédent annoncé jeudi? Le chiffre dépendra aussi de l’évolution globale des recettes et des dépenses. Or, si sur ce dernier point, le Canton présente depuis des années des prévisions fiables, celles sur les recettes le sont moins. Au moment du budget, le Canton envisageait une légère baisse du produit sur l’impôt des personnes physiques et morales. La prévision s’est-elle vérifiée? Apparemment. Même si dans les grandes communes, le bilan est contrasté (à Vernier en 2016, on a observé un tassement net; à Onex, une faible augmentation), en Ville de Genève, les revenus des impôts semblent stables, avec une légère baisse. Logiquement, le Canton devrait plutôt suivre l’évolution de la Ville, celle-ci présentant une structure économique proche de la sienne. Il est donc possible de pronostiquer pour jeudi des comptes présentant un excédent tournant autour de 60 millions.

Et alors? Si le chiffre se vérifiait, ce serait mieux qu’un déficit, mais un tel montant serait peu significatif, puisqu’il représenterait moins de 1% du budget cantonal.

