Vernier vole au secours de ses locataires

«Les questions relatives au logement figurent parmi les principales préoccupations de nos concitoyens», note Michel Burgisser, secrétaire général de la Ville de Vernier. «Sur les 700 dossiers environ déposés chaque année au Service de la cohésion sociale, un bon tiers a trait au logement», précise Thierry Apothéloz, conseiller administratif en charge de ce service.

Hausses de loyers, sous-locations, travaux d’entretien, difficultés financières, résiliations de baux, loyers abusifs: les interrogations ne manquent pas au sein de la population. «Afin d’aider celle-ci et d’alléger également les tâches de nos collaborateurs, nous venons de publier une petite brochure conçue par des professionnels qualifiés», informe le magistrat. Une première à l’échelon de cette commune! «La Ville de Lausanne avait déjà lancé une telle initiative il y a quelques années», relève Michel Burgisser.

Encarté dans le dernier numéro du journal mensuel ActuVernier, un dépliant donne les principales informations relatives aux devoirs, mais aussi aux droits des titulaires d’un bail à loyer, ou des personnes appelées à le devenir. «Je souhaite favoriser l’accès aux droits des habitants, revendique Thierry Apothéloz. Cette brochure s’inscrit pleinement dans cette priorité politique partagée par l’ensemble du Conseil administratif.»

La Ville de Vernier espère ainsi que ses locataires – près de 80% de la population de la commune, un chiffre qui s’inscrit dans la moyenne cantonale – connaîtront mieux leurs droits et qu’ils pourront les faire valoir. «Quantité d’infos erronées circulent autour du droit du bail et des différentes procédures auxquelles les locataires peuvent être confrontés, observe l’élu socialiste. Contrairement aux rumeurs, il n’existe pas de liste noire dans les régies et Genève ne bénéficie pas de trêve hivernale comme en France. Ici, on évacue tout le temps!»

Thierry Apothéloz met enfin en garde sur la fermeté des délais en matière de droit du bail: «Si on rate un délai, plus de possibilité d’agir contre une décision!»

(TDG)