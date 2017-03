Vernier géolocalise les incivilités pour mieux les combattre

Des montagnes de détritus? N’exagérons rien. Mais Vernier en a assez de voir ses quartiers et ses espaces de détente souillés par des incivilités de toutes sortes. Alors les autorités passent à l’action. Une grande campagne de sensibilisation et d’information a démarré lundi, sous le label «Déchets: tolérance zéro!» Elle durera deux mois. Mais après, les contrevenants seront sanctionnés.

L’arme fatale de ce combat pour la propreté? Une carte interactive et régulièrement mise à jour (voir à la fin de l'article). Les petits délits y sont répertoriés depuis un an déjà par la Voirie, le Service des espaces verts, celui de récupération des déchets et les 21 agents de police municipale (APM) qui sillonnent le territoire de la deuxième plus grande commune genevoise. Cette carte permettra de mieux cibler l’action de la Municipalité.

Traquer les flagrants délits

«Malgré nos efforts, et un léger mieux, la situation n’est pas satisfaisante», commente le conseiller administratif Thierry Apothéloz, qui, avec le maire Pierre Ronget, a décidé d’agir. Comment? «Nous allons d’abord informer les gens, dans la rue et par le biais d’affichage, de flyers, de publications sur le Web et sur notre page Facebook, que bientôt, chaque manquement aux règles élémentaires du savoir-vivre sera réprimandé», détaillent les deux magistrats. Cela durera jusqu’à la fin d’avril.

Puis, du 1er mai au 30 juin, les APM dresseront des amendes allant de cent à plusieurs milliers de francs. Principale difficulté: prendre les fautifs en flagrant délit. Les agents vont-ils se camoufler pour les piéger? «Non, il n’y aura pas de planque, ils agiront en toute transparence, précise Thierry Apothéloz. Mais la présence de l’uniforme n’empêche pas certaines personnes de mal se comporter. Il n’est pas rare de voir des gens jeter leur mégot par terre aux arrêts de bus, alors qu’on a mis des cendriers à disposition.»

Déjà 85 amendes infligées

Les autorités verniolanes n’ont d’ailleurs pas attendu le lancement de cette campagne pour sévir. Depuis le début de l’année, 85 amendes ont été dressées, relève le magistrat en charge de la police municipale. «Notamment pour la dépose d’objets encombrants n’importe où, et pour des déchets ménagers jetés, par exemple, dans des poubelles à compost. Des comportements peu respectueux de la population et du travail des employés municipaux.»

Une motion déposée

Question mégots, la Commune peut mieux faire, elle aussi. Le groupe MCG du Conseil municipal vient ainsi de déposer une motion demandant au Conseil administratif d’équiper de cendriers un site de baignade très prisé, nouvellement aménagé au bord du Rhône, près du débarcadère.

Ce site naturel, appelé aussi Bois de la Grille, est régulièrement souillé, découvre-t-on sur la carte interactive que la population peut consulter en ligne. Déchets, déjections, encombrants, tags et autres y sont également indiqués. Et ce répertoire peu reluisant laisse apparaître de grandes disparités selon les quartiers. Mais Thierry Apothéloz ne souhaite pas cibler leurs habitants: «Il est logique que dans les cités, beaucoup plus peuplées, on constate davantage d’incivilités.»

L’action de la Municipalité sera répétée de septembre à décembre (deux mois de sensibilisation, deux autres de répression). Puis, dans un troisième temps, elle sera évaluée par le biais d’un sondage auprès de la population.

Carte interactive des déchets à Vernier :

Voir en plein écran

