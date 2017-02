Une voiture heurte une piétonne et s'enfuit aux Eaux-Vives

L'automobiliste a contourné la piétonne au sol avant de prendre la fuite. Mercredi vers 13h15, un heurt s'est produit entre une jeune femme et une voiture à l'intersection entre la rue Maunoir et la rue du Nant, aux Eaux-Vives. Le véhicule circulait alors en direction de la rue des Vollandes. Suite à la collision, la piétonne a chuté et s'est légèrement blessée.

La police genevoise recherche les éventuels témoins de cet accident, lesquels sont priés de s'annoncer à la brigade routière et accidents au n° +41 22 427 64 50. (TDG)