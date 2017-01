Une victime aurait été secourue plus de quatre heures après

L'un des deux trentenaires passés à tabac le week-end dernier à Saint-Jean n'aurait été secouru que plus de quatre heures après l'agression, rapporte Léman Bleu. Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h10 du matin, deux Genevois d’origine haïtienne et africaine ont été violemment attaqués par une groupe d'individus. Les deux victimes, âgées de 36 et 37 ans, ont été admis dans un état critique aux soins intensifs des HUG où ils ont été placés en coma artificiel.

Mardi soir, la chaîne d'information locale revenait sur ce drame avec un scénario reposant sur les témoignage de proches des victimes. Selon ces derniers, les deux hommes auraient été frappés à coups de casques et de tessons de bouteille alors qu'ils discutaient sous un abri situé derrière l'arrêt de bus des Délices, à la rue de Saint-jean, près de l'école de commerce Nicolas Bouvier. Le premier perd connaissance et tombe au sol tandis que le second parvient à s'échapper. Il sera rattrapé un peu plus loin, devant le temple de Saint-Jean, où il est passé à tabac. Ses agresseurs auraient ensuite pris la fuite par la rue De-Miléand.

D'après un proche toujours, ce n'est que vers 2h30 du matin que l'homme tombé devant le temple est repéré par un témoin qui appellera les secours. L'autre victime, celle de l'arrêt de bus, n'aurait été secourue qu'à 5h30 du matin.

Contacté par nos soins, le Ministère public ne se prononce pas sur le scénario tel que rapporté par Léman Bleu. Il confirme avoir en revanche reçu des informations suite à l'appel à témoins, informations qui sont en cours de vérification. Pour l'heure, l'enquête menée par la Brigade criminelle se poursuit.

(TDG)