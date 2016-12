Une solution se dessine pour les ouvriers de Multisol Chapes

Grève - plus grève- regrève- et re-fin de la grève. Les rebondissements s'enchaînent dans l'affaire Multisol Chapes*. L'administrateur de l'entreprise de construction n'a pas tenu entièrement sa promesse. Il s'était engagé à verser tous les salaires de décembre, plus le 13e salaire et le solde des salaires-vacances à tous ses ouvriers d'ici à mercredi midi (lire nos articles du 15 et 16 décembre). Or seuls les travailleurs au bénéfice d'un statut légal et d'un contrat de travail fixe ont reçu une partie de la somme due. Manquaient notamment le versement du solde des salaires-vacances, selon le syndicat SIT. Les employés ont donc repris la grève ce jeudi... avant de l'interrompre à nouveau grâce à la conclusion d'une cession de créance!

«J'ai payé tous les salaires, nous affirme d'abord l'administrateur Aziz Kosmann.» Devant notre insistance, il précise «il y a trois ou quatre personnes qui n'ont pas de compte bancaire, il faut qu'elles passent au bureau pour être payées. La grève? Ils vont l'arrêter dans cinq minutes.». L'employeur s'est de nouveau engagé par mail jeudi à verser le solde restant. Mais cela ne suffisait pas pour Thierry Horner, secrétaire syndical.

Des ouvriers ont donc occupé jeudi matin un chantier à Presinge, pour mener une négociation parallèle avec le maître d'ouvrage, la régie Brolliet. «Il se trouve que cette entreprise a une facture ouverte de 52 000 francs auprès de Multisol Chapes, explique Thierry Horner. Cela correspond à peu près à la somme des salaires non payés.» L'administrateur de Multisol Chapes a accepté de signer une cession de créance, et le responsable de chantier devrait suivre. Ainsi ce montant servira en majorité à payer le solde des salaires à verser pour décembre, y compris celui des salaires-vacances.

Thierry Horner se dit «très content» de cette issue, même s'il tempère. «Voilà où on doit en arriver pour faire payer un seul mois de salaire. Alors je ne vous parle pas des arriérés ni des salaires à venir...»

L'appel lancé par le syndicat à plusieurs clients de l'entreprise de suspendre les règlements de facture n'a reçu qu'une réponse.«Ce silence assourdissant, provenant de grandes entreprises de la place telle qu’Implenia ou d’entité publique telle que la Ville de Genève, démontre que dans ce canton, la bonne marche des affaires prime sur la justice sociale», écrit-il dans un communiqué. En l’occurrence, la Ville nous confirme que la facture est bloquée.

L'avocat de Multisol Chapes n'a pas encore retourné notre appel.

*A ne pas confondre avec Multisol Parquets et Multisol Revêtements, qui ne sont pas concernées (TDG)