Une semaine pour dépister le glaucome

Première cause de cécité irréversible dans le monde, le glaucome touche 3% des personnes âgées de plus de 40 ans. S’il n’existe pas de traitement curatif, un examen de dix minutes permet de dépister cette maladie et de préserver la vision. Cette semaine, cet examen est proposé gratuitement dans plusieurs endroits du canton.

Tout au long de la semaine, il est possible de prendre rendez-vous à la Clinique de l’œil à Onex (15, bois de la Chapelle) ou dans l’un de ses centres de consultation aux Acacias, à Carouge, à Plainpalais, à la Servette, à la Jonction et à Vésenaz. Il faut s’inscrire par téléphone au 022 879 12 34 ou directement auprès du centre choisi. Les Hôpitaux universitaires de Genève proposent une journée de dépistage vendredi 17 mars, de 9 h à 16 h (dernier accueil à 15 h), au Service d’ophtalmologie (22, rue Alcide-Jentzer). Un dépistage tous les trois ans est recommandé dès l’âge de 40 ans, tous les deux ans pour les plus de 50 ans et chaque année au-delà de 60 ans.

Le glaucome a ceci de particulier qu’il n’est pas précédé de symptômes précurseurs. La maladie, insidieuse, progresse sans que l’on s’en rende compte: la moitié des gens atteints l’ignore. Puis la vision est altérée sur les côtés avec une difficulté à fixer son regard sur une cible mobile. Ensuite, le champ visuel se rétrécit de plus en plus jusqu’à ce que seule une petite partie de l’environnement reste visible. S’il est dépisté à un stade précoce, le glaucome peut être traité et le champ visuel préservé. (TDG)