Une porte à guillotine de l’école d’Aïre a lâché

Une porte à guillotine aurait pu leur tomber dessus! Les occupants de l’école d’Aïre, située à Vernier, ont eu chaud. Au point que, suite à cet incident qui a eu lieu à la fin de novembre, l’Exécutif verniolan a déposé une délibération administrative urgente. Celle-ci préconise le remplacement de toutes les portes à guillotine dans cet établissement scolaire. S’ouvrant de bas en haut, elles séparent la salle de gymnastique de la buvette et donnent accès au local de rangement.

«Une porte est tombée subitement. Si une personne s’était trouvée là, elle aurait probablement été très sérieusement blessée», détaille le conseiller administratif Yvan Rochat dans la délibération soumise au Conseil municipal. «Le câble a lâché sans prévenir, précise l’élu Vert. La porte est tombée et le bruit a été très violent selon les personnes présentes dans le bâtiment.»

Par mesure de sécurité, le Conseil administratif demande au parlement, qui se réunit ce soir, un crédit de 80 000 francs pour remplacer l’ensemble des portes à guillotine de l’école d’Aïre. Elles sont pour l’heure bloquées et sécurisées. «Bloquées ouvertes pour le local des engins et bloquées fermées pour les autres portes. Toute manipulation par des tiers est interdite», prévient Yvan Rochat.

Lors des réparations, la Commune s’est aperçue que le mécanisme fixé dans du bois ne tenait plus et que les vis qui supportent les poulies, avec les vibrations et le temps, ont agrandi le trou. «La poulie s’est mise en travers et a sectionné le câble, ce qui a provoqué la chute de la porte, note le magistrat. Certainement qu’il y a eu un phénomène d’usure auparavant.»

Devant l’impossibilité de réparer à satisfaction le matériel en place ou de sécuriser le mécanisme, la Commune préconise son remplacement par des portes sectionnelles, sur lesquelles des tôles seront fixées de part et d’autre afin de renforcer les portes: «Il s’agit d’un mécanisme standardisé, identique à celui des portes de garage. Un système prouvé et fiable.»

