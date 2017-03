Une nouvelle Lake Parade se prépare en coulisses

Grande absente de l’été 2016, la Lake Parade pourrait faire son retour en 2017. Selon nos informations, un comité travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle édition du cortège techno. La date du 8 juillet a déjà été retenue et les demandes d’autorisations ont été déposées auprès du Service de la sécurité et de l’espace publics de la Ville de Genève. La Municipalité confirme que des démarches ont été initiées et examinera les détails des demandes en vue de délivrer les autorisations pour la manifestation.

A quoi ressemblera cette 20e édition? Pour l’heure, personne ne souhaite donner de détails. «C’est en discussion», «il n’y a rien d’officiel», nous dit-on. Seule certitude, le nom de Kupferschmid résonne toujours autour de la rade, mais c’est cette fois Roxane, la fille de Christian, nouveau directeur des Fêtes de Genève et fondateur de la Lake Parade, qui a pris les rênes de l’événement.

Un corso fleuri branché

Il faut plonger dans les archives pour mesurer la signification de ce cortège dans la Cité de Calvin. En 1997, quand la Street Parade de Zurich et la Love Parade de Berlin attirent des millions de danseurs en transe, quelques Genevois donnent rendez-vous le 9 août, à 14 heures, sur le quai Wilson. Jusque-là, en matière de parade, Genève s’était plutôt habituée au corso fleuri. Moins bruyant, ambiance d’un autre temps. «Trop ringard», ose à l’époque un représentant des milieux touristiques genevois. La Lake Parade, elle, doit insuffler une atmosphère plus populaire et multiculturelle. Insérée au cœur des Fêtes de Genève, elle réunit les milieux musicaux qui investissent dans des chars et une sono démesurés. Entre 22 h et 23 h, tout s’arrête pour admirer le feu d’artifice. On a feuilleté la presse de l’époque: «Aucun Genevois ne doit rougir. Notre ville est dans le vent. La petite Genève protestante se révèle méconnaissable, s’empourpre de jeunesse, de rire et de désir», écrivent les chroniqueurs de ce journal en 1997. Même les touristes arabes ont apprécié, paraît-il.

Euphorie, routine et séparation

Les Love Mobiles et la Lake Sensation refont parler d’elles les années suivantes. A chaque exercice, on scrute la météo avec angoisse, on impute à l’orage les baisses de fréquentation et on arrondit grossièrement le décompte: 500 000 danseurs en 2004, 300 000 seulement l’année suivante. L’été 2005 marque l’arrivée du GHB, la drogue du violeur, qui vient pourrir la fête et les verres d’une dizaine de victimes. Cette année-là, la Lake Parade et les Fêtes de Genève décident de se séparer.

Dès lors, le cortège techno se tient au cœur du mois de juillet. Comme les chars, les éditions s’alignent: même ferveur électronique, mêmes tenues exubérantes et minimalistes. Comme si Genève attendait la «Lake» pour purger les passions emmagasinées durant l’année.

Cassure pour mieux renaître?

A chacun d’interpréter les signes de l’essoufflement du concept. Mais progressivement, les acteurs musicaux arrêtent leur char au profit de sponsors davantage tournés vers le lancer de chewing-gums promotionnels. Les curieux, spectateurs immobiles de la transgression, ont toujours moins de danseurs à contempler. En 2016, alors qu’une date est retenue, les soutiens financiers font défaut. A ce moment-là, Christian Kupferschmid avouait au Matin Dimanche avoir demandé une aide financière substantielle à la Ville de Genève. «Un baroud d’honneur, sans trop d’illusions. Je m’essouffle un peu sur ce projet», confiait-il avant de couper le son.

Visiblement, la lassitude n’est pas héréditaire. Sa fille entre en scène pour un rendez-vous qu’on n’a plus besoin de présenter. Mais à réinventer en tout point. (TDG)