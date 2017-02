Une intrigue de palais s’effondre au tribunal

Des témoins parlent de complot ou de cabale, sur fond de tensions entre l’Exécutif de la Ville de Genève et son Délibératif. Tout vient de se dégonfler face à la Cour de justice. Les juges ont annulé le 3 février un avertissement infligé en 2015 par le Conseil administratif de la Ville de Genève à la cheffe du secrétariat du Conseil municipal, au terme d’une procédure entamée en automne 2013.

Quand l’affaire débute, la quinzaine de fonctionnaires œuvrant pour le Conseil municipal mais rattachée hiérarchiquement à l’Exécutif voit son unité transformée en service proprement dit. Le poste de la cheffe est dès lors «compliqué», s’inscrivant «dans une relation triangulaire» entre l’Exécutif, le Délibératif et l’administration, comme le dira plus tard la magistrate Sandrine Salerno.

En octobre 2013, trois proches collaboratrices de la cheffe, bientôt rejointes par un quatrième employé, viennent se plaindre de leur supérieure auprès du directeur général de l’administration. On l’accuse d’être peu disponible, accaparée par sa promotion personnelle. Son poste est convoité par deux des membres de ce quatuor, établira-t-on plus tard.

Une juge enquête un an

La cheffe n’est mise au courant des plaintes qu’en mars 2014. A la même époque, on lui donne le choix entre partir diriger une association ou subir une enquête administrative. Son dossier s’alourdit quand l’une des plaignantes affirme au magistrat chargé des Constructions, Rémy Pagani, que la cheffe l’aurait enregistré à son insu. Une accusation démentie par la dirigeante et qui ne sera jamais prouvée. L’inimitié entre la fonctionnaire et l’élu d’Ensemble à Gauche est alors déjà notoire.

En juin 2014, l’Exécutif lance une enquête administrative. On n’ose imaginer son coût: 35 personnes, dont 14 élus, sont entendues par une ex-juge qui rend au bout d’un an un rapport de 50 pages, sans les annexes, que la Tribune de Genève s’est procuré. A son terme, la plupart des premières plaignantes ont «édulcoré» leurs propos.

Certificat vétérinaire

La majorité des griefs est écartée. Ne subsistent que des peccadilles: des questions d’horaires, de directives lacunaires, de propos déplacés. Ou cette vieille histoire: en 2007, coincée au bureau par une procédure importante alors que son chien était au plus mal, la cheffe avait obtenu de deux de ses subordonnées qu’elles conduisent l’animal chez le vétérinaire. Dont un certificat s’adjoint à la procédure!

Le document conclut que les critiques sont «isolées» et que la cheffe, «respectée», «fait tourner son service à satisfaction». C’est sur cette base que le Conseil administratif prononce son avertissement en septembre 2015. Cette sanction, la plus légère en Ville, est toutefois contestée par la cheffe, qui s’en remet à la justice.

Que dit la Cour? Les investigations internes semblent avoir été menées «exclusivement à charge» alors que des «propos élogieux» ressortent de l’enquête externe, les rares propos critiques étant «sujets à caution», évoquant parfois «la volonté de nuire délibérément». «Contraire au principe de proportionnalité», l’avertissement est annulé. Tout ça pour ça.

Un magistrat très pressé

Selon son avocat, la cheffe «a été victime d’une cabale de quelques collaborateurs jaloux». L’enquête interne, entamée en catimini, est, pour Me Robert Assaël, «indigne d’un Etat de droit». Et de prêter un rôle dans cette affaire à Rémy Pagani: «Il supportait mal que, pour respecter le fonctionnement et le règlement du Conseil municipal, elle ne donne pas suite à ses requêtes prétendument urgentes», pointe-t-il. Rémy Pagani, lui, dit n’avoir fait que son devoir: «J’ai été récipiendaire de plaintes que j’ai transmises aux ressources humaines. Quant aux objets urgents, je suis tenu par des délais légaux en matière de constructions et je dois activer les choses: c’est mon boulot!»

Président du Conseil municipal, Rémy Burri (PLR) voit en la cheffe de service «une personne très investie dans son travail au service du Conseil municipal, ce qui la met en porte-à-faux par rapport à sa hiérarchie. L’Exécutif, dont l’agenda n’est pas toujours celui du Conseil municipal, souhaiterait une personne plus docile. Il faut trouver un moyen de donner plus d’autonomie à ce service.»

(TDG)