Une initiative en faveur d’une ville de Genève sans pub

Genève, bientôt commune libérée de toute publicité? C’est l’objectif affiché du Réseau Objection de Croissance (ROC) et de l’association Quartiers Collaboratifs, qui ont lancé hier une initiative populaire municipale intitulée «Genève Zéro Pub». «Nous souhaitons privilégier la qualité du paysage urbain en libérant l’espace public de la publicité commerciale par voie d’affichage, indique Olivier Zimmermann, membre du ROC Genève. Les réclames mobilisent notre attention sans notre consentement, sans possibilité de l’éviter. Sans compter qu’en stimulant la consommation au-delà des besoins, la publicité affecte l’environnement, le climat et la préservation des ressources naturelles.» Le texte épargne la publicité commerciale événementielle et la promotion culturelle. Il ne concerne pas non plus les devantures des magasins, des arcades et des entreprises.

Genève recèle 3000 panneaux, ce qui permet à la collectivité publique d’engranger environ 5 millions de francs par année. Un argument qui ne fait pas le poids pour les initiants. «On nous brandit la menace d’une perte substantielle de fonds, mais les bénéfices d’une ville sans pub sont largement supérieurs pour la population», soutient Olivier Zimmermann.

Le lancement de l’initiative intervient au lendemain de la Journée internationale de lutte contre la publicité. Et ses auteurs comptent bien profiter de la dynamique engendrée en début d’année, lorsque les Genevois s’étaient approprié les panneaux publicitaires laissés blancs suite à un changement de concessionnaire. Cet élan avait inspiré les politiques. Au Municipal, un élu d’Ensemble à Gauche avait notamment déposé une motion pour que la Ville se débarrasse entièrement de la publicité commerciale, à l’image de Grenoble ou de Sao Paulo. Dans le canton, Presinge est la première municipalité à se revendiquer haut et fort «libre de pub». D’autres ont également fait ce choix, sans pour autant l’officialiser.

Les initiants ont 40 jours pour récolter les 4000 signatures nécessaires. (TDG)