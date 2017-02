Une filouterie publicitaire fâche les pompiers genevois

Le phénomène est malheureusement récurrent, surtout en début d’année, et il échauffe sérieusement les pompiers genevois. Ces derniers temps, en effet, des démarcheurs tentent à nouveau de vendre à divers commerçants des annonces et espaces publicitaires pour le compte du Magazine des pompiers de Suisse romande, indique la Ville de Genève. Or cette publication en ligne n’est pas éditée par les hommes du feu genevois ou romands. La Ville s’apprête d’ailleurs à déposer une plainte. Elle précise que ce genre d’annonce peut aller jusqu’à 3500 francs!

La colère du commandant

«J’ai en effet eu contact avec plusieurs commerçants genevois récemment, qui m’ont dit avoir été approchés par des démarcheurs. C’est inadmissible d’utiliser la renommée des pompiers de cette façon, on est vraiment en colère, lance le capitaine Nicolas Schumacher, commandant du Service d’incendie et de secours (SIS). Si un particulier ou un commerçant est contacté, par téléphone, e-mail ou directement, il faut qu’il soit très vigilant. En cas de doute, qu’il nous appelle avant de signer ou de donner quoi que ce soit.»

Des sites boîtes aux lettres

Mauro Tessari, président de la Fédération genevoise des sapeurs-pompiers, qui regroupe les professionnels du SIS et les volontaires, n’a pas encore eu vent de ce récent démarchage. «Ce problème revient régulièrement, déplore-t-il néanmoins. Il y a deux ans, nous avions entamé une procédure auprès de notre autorité de tutelle et cela s’était calmé. Le problème, c’est qu’il est très difficile de faire stopper ces agissements. Nous avons peu de moyens de contrer ces gens, que nous ne connaissons pas. Leurs sites ne sont que des boîtes aux lettres.»

Mauro Tessari rappelle que les pompiers genevois «sont toujours identifiables, en habits et avec leur carte de légitimation quand il s’agit d’aller chez les gens ou les commerçants».

«Rien à nous reprocher»

Contacté, Frédéric Martin, directeur des ventes du Magazine des pompiers de Suisse romande, réfute ces accusations. «Notre site Internet existe depuis dix-sept ans, nous sommes deux à démarcher pour le compte du magazine, seulement par e-mail, et nous ne disons jamais aux commerçants que nous représentons les pompiers, affirme-t-il. Selon moi, et ce n’est pas la première fois que cela arrive, il s’agit de gens qui démarchent pour d’autres sociétés, des call centers, et se font passer pour nous. Mais nous n’avons rien à nous reprocher.» (TDG)