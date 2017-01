«Une école sans concierge n’a pas d’âme»

Le concierge d’école sur le pied de guerre sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre est en voie de disparition. Confrontées à des litiges récurrents, de plus en plus de communes genevoises songent aujourd’hui à supprimer les logements de fonction de ces hommes à tout faire dans les écoles primaires. Qu’en pensent les principaux intéressés? Six concierges ont accepté de nous livrer leur point de vue.

«Une école qui n’a pas de concierge est une école sans âme, c’est impersonnel», tranchent Bernard et Naïma Bally, de l’Ecole Peschier, à Champel. Depuis quinze ans, ce couple dynamique veille de jour comme de nuit sur les bâtiments qui se dressent entre le parc Bertrand et l’avenue Dumas. «Nous vivons avec l’institution. S’il y a un incident, nous sommes sur place, nous pouvons intervenir tout de suite et éviter des dégâts trop importants», confient les quinquagénaires, qui logent dans un pavillon attenant à l’établissement.

Des «incidents», il y en a tous les mois. Et de toutes sortes. Des débuts d’inondation au milieu de la nuit, un enseignant qui se blesse dans sa classe un dimanche matin ou des parents énervés qui viennent chercher des devoirs oubliés en classe un vendredi soir. Car si le métier évolue vers des horaires plus stricts, le concierge à demeure reste souvent la première personne mobilisée en cas de pépin.

Plus que des nettoyeurs

Plus que des «agents d’entretien» – leur nom officiel –, les concierges se considèrent comme les garants du bon fonctionnement de l’école. Leur cahier des charges va bien au-delà de la simple surveillance du bâtiment.

Bernard et Naïma Bally n’hésitent pas à sortir les pelles à neige les matins d’hiver pour déblayer les chemins avant l’arrivée des enfants. Ou à rappeler aux jeunes qui traînent le soir dans le préau de respecter les lieux: «Nous allons tout naturellement discuter avec eux et leur expliquer les règles, précise Naïma Bally. Cela se passe généralement très bien. Il y en a même aujourd’hui qui viennent sonner pour nous demander des sacs-poubelles.» Leur homologue de l’Ecole d’Aïre, Yann Leguen, ajoute: «Il s’agit souvent d’anciens élèves, nous les connaissons. Si la situation dégénère, nous pouvons les appeler par leurs prénoms, cela calme tout de suite la relation.»

Dans certains quartiers, les rapports entre le concierge et les différents acteurs de l’école s’avèrent toutefois plus tendus. «Des parents ont peu de respect pour notre fonction, déplore Mathieu Pfyffer, concierge aux Avanchets. Ils nous demandent de faire respecter les règles mais n’acceptent pas que l’on gronde leur enfant.» Les responsables sondés estiment cependant que leur présence continue au sein des écoles limite la petite délinquance. «Les gens respectent davantage les lieux car ils savent que nous sommes là», résume Naïma Bally.

«Vie en communauté»

Cette omniprésence a toutefois son revers. Plusieurs concierges évoquent des horaires sans fin et une vie professionnelle qui a tendance à se confondre avec la vie privée. «Lorsqu’on habite sur son lieu de travail, les week-ends ne sont pas de vraies coupures», confie Yann Leguen, qui n’a pas toujours vécu dans l’enceinte scolaire. «On pense davantage aux éventualités qui peuvent se produire.»

Le couple de Peschier compare son quotidien à une forme de «vie en communauté». «Nous sommes reliés à tout un ensemble de personnes qui gravitent autour de nous et pour lesquelles nous sommes des repères», explique l’épouse citant à la fois les élèves, leurs parents, les enseignants ou encore les associations qui utilisent les locaux de l’école.

De ce rôle central découle alors une popularité. Avec ses bons et ses mauvais côtés. «Nous sommes invités à toutes les fêtes et quand nous allons à la Coop, tout le monde nous salue, s’amusent Bernard et Naïma Bally. C’est sympa, cela nous montre que nous sommes importants. Mais c’est vrai qu’il faut être très sociable pour faire ce métier.»

Mathieu Pfyffer confie pour sa part avoir eu de la peine à poser ses limites. Surtout au début. «Quand j’ai commencé, j’allais à toutes les fêtes des associations qui louent des salles dans l’école, mais à la fin, je n’avais plus de vie privée. Ce n’est pas facile de trouver le bon équilibre.» Car la notoriété va souvent de pair avec une pression sociale qui peut, elle aussi, se révéler pesante. «Tout le monde nous connaît, nous sommes tenus à une certaine rigueur de vie», relève Yann Leguen.

L’appartement, une affaire?

Le standard du logement de fonction pèse alors dans la balance. Il peut parfois à lui seul justifier l’engagement ou légitimer les désagréments liés à la fonction. Tous les appartements ne sont cependant pas égaux. «Certains sont magnifiques, mais d’autres sont en mauvais état», reconnaît Isabelle Widmer, cheffe du Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève, qui confie que c’est aussi une des raisons qui pousse la Ville à s’en séparer.

A l’Ecole d’Aïre, Yann Leguen a tiré le gros lot. Son quatre-pièces est un des rares à jouir d’un jardinet au calme. Comme les autres concierges, le Verniolan bénéficie en outre d’un loyer inférieur aux prix du marché.

A quelques kilomètres de là, Mathieu Pfyffer a eu moins de chance. Son appartement de l’Ecole des Avanchets est coincé entre la salle de gym et le stade de foot. «Et encore, je n’ai pas à me plaindre, certains concierges ont les fixations des paniers de basket qui sortent dans leur salon, relève-t-il. Ils entendent tous les tirs.»

Les concierges des écoles de campagne sont globalement mieux lotis. Peu de communes de ces régions remettent d’ailleurs en question le bien-fondé de ces logements. Martial Amici, fraîchement retraité de l’Ecole de Meinier, et son successeur, Eduardo Oliviera, ne s’en cachent pas: un six-pièces avec deux balcons et un garage pour deux voitures à moins de 1500 francs par mois, ça vaut bien une ou deux sollicitations de parents le samedi matin!

Neuf mois en Espagne

Quid de l’obligation de rendre l’appartement à la retraite? Martial Amici s’y est conformé. Après sa séparation puis le départ de ses enfants, le logement était de toute façon trop grand pour lui. Il vivra désormais neuf mois par an en Espagne. Il a pris cette décision il y a longtemps déjà, mais la nécessité de trouver un nouveau logement à Genève – «avec un loyer plus élevé et un revenu plus bas» – l’a fortement encouragé dans ce choix.

(TDG)