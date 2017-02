Une charte pour guider les élus sur Facebook?

Les communes doivent-elles régir ce qu’écrivent leurs élus sur les réseaux sociaux? Pour l’heure, aucune des grandes municipalités du canton n’a émis de directives en la matière. Mais cela pourrait bientôt changer. «Certaines personnes sont très sages en séance mais se lâchent sur Facebook», déplore Michel Fabre, conseiller municipal socialiste à Meyrin. Pour éviter les dérapages, l’élu a proposé d’étendre la charte de bonne conduite du Délibératif aux réseaux sociaux. La proposition est actuellement discutée en commission. Les autres communes se montrent globalement favorables à la démarche. Certaines pourraient même s’en inspirer.

Datant de 2009, la charte meyrinoise tient en une page jointe en annexe du règlement du Conseil municipal. Elle rappelle les principaux devoirs des élus en séance. En résumé, ceux-ci doivent «agir avec intégrité, objectivité et impartialité», «ne formuler aucune attaque personnelle», «adopter une attitude de retenue à l’égard des faits ou des informations susceptibles de nuire aux intérêts de la Commune», ou encore s’abstenir «de dénigrer et de porter de faux jugements dans le but de discréditer un collègue».

Davantage de cas limites

Michel Fabre tient à préciser qu’il n’a rien à reprocher aux élus meyrinois. Mais il aimerait prévenir «des dérapages tels que vus en Ville de Genève». Pour rappel, suite à la manifestation sauvage de décembre 2015, le MCG Carlos Medeiros, alors président du Conseil municipal de la Ville de Genève, s’était épanché sur le réseau social, invitant la population à descendre «dans la rue, armes à la main».

Selon plusieurs présidents des Délibératifs de grandes communes genevoises, les cas limites ont tendance à se multiplier. «On voit de plus en plus de messages ou de soutiens à des prises de positions déplacées», observe le PLR Rémy Burri. L’actuel président du Délibératif de la Ville de Genève estime ainsi qu’une mise en garde sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux serait utile. La plupart de ses homologues partagent cet avis.

Le problème de la forme

Reste à savoir sous quelle forme. Beaucoup d’élus s’opposent à ajouter un article au règlement du Conseil municipal. Certains par principe, d’autres par pragmatisme. «Qui jugerait ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, le Conseil administratif, le président du Municipal, les membres d’un collège? Et quelles seraient les sanctions? s’interroge le PLR Cédric Vincent, à Lancy. Il y a des risques d’inégalité de traitement.»

La charte éthique, par essence non contraignante, semble donc la forme la plus appropriée, à entendre les élus sondés. Même si elle ne permet pas de sanctionner un comportement qui va à son encontre. «Le Code pénal et le Code civil sont là pour réprimer les personnes qui dépassent vraiment les bornes», rappelle le socialiste Martin Staub, à Vernier.

Le Vert Sylvain Haldi, président du Conseil municipal d’Onex, considère, pour sa part, que la charte devrait même aller plus loin et régir l’utilisation des smartphones durant les séances. «Entre ceux qui regardent des matches de foot, ceux qui jouent à Pacman et ceux qu’on soupçonne d’envoyer des consignes de vote, on voit beaucoup de choses qui ressemblent à des dysfonctionnements.»

Pas de consigne au Grand Conseil

A l’instar des communes, le Grand Conseil ne donne aucune consigne à ses députés sur les comportements à adopter, ou à bannir, sur les réseaux sociaux. Y a-t-il déjà songé? «Non, il n’y a pas de base légale parlementaire pour régler une activité privée, répond Laurent Koelliker, sautier de la République. La loi portant règlement du Grand Conseil organise les débats dans l’enceinte du parlement et dans les commissions, mais ne peut pas aller au-delà. Que ce soit au café ou sur Facebook, ce sont les normes générales qui s’appliquent.» Une charte éthique aurait-elle en revanche sa place? «A mon sens, l’exhortation prononcée au début de chaque session: Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat… vaut une charte éthique.» Le président du Grand Conseil, le PDC Jean-Marc Guinchard, trouve pour sa part la démarche «louable» tout en regrettant «de devoir en arriver là». Il doute en revanche de l’efficacité d’un tel texte. C.G.

