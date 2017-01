Une béquille pour les mineurs aux prises avec la justice

Ils travaillent main dans la main avec le Tribunal des mineurs à Genève. Six éducateurs accompagnent une cinquantaine de jeunes faisant l’objet d’une procédure pénale ou déjà condamnés. Le suivi, intensif, s’étale sur plusieurs mois. Comment fonctionne la discrète Unité d’assistance personnelle (UAP), rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe)?

Rendez-vous un lundi matin de décembre. La responsable de l’UAP et psychologue Claudia Cadoux va chercher à son domicile Martin, appelons-le ainsi. A 16 ans, ce Genevois en rupture scolaire a été sanctionné par la justice pour des faits que l’on ne révélera pas. Objectif de la matinée: évaluer avec lui son stage professionnel d’une semaine, trouvé par l’UAP, qu’il n’a pas achevé. Et surtout envisager la suite.

Devant l’entrée de la menuiserie et ébénisterie Fergus Industry, l’ado costaud en jogging et capuche sur la tête grille une cigarette, salue furtivement, un peu bougon. La discussion est franche autour d’un café. «Mis à part le fait que tu as de la peine à te lever le matin et à te motiver, t’as pigé l’affaire et tu te débrouilles bien de tes mains», entame Etienne Grossrieder, patron de l’entreprise. Ses paroles brutes de décoffrage peinent à faire réagir Martin. Regard fixe, il écoute poliment, se livre par bribes, décline la proposition de prolonger l’expérience, affirme préférer la mécanique. «Un patron, c’est pas un gardien de prison, enchaîne Etienne Grossrieder. Il te file du travail, tu bosses et ça se passe bien. Le boulot, c’est la moitié de ta vie, alors autant trouver rapidement ta voie.»

«Tu te mets à la boxe?» Martin a d’abord un problème à surmonter: «Le plus dur, c’est de se lever le matin», admet-il. «Parce que tu te couches tard?» interroge Claudia Cadoux. Le jeune homme rejette la faute sur les médicaments qu’il doit prendre pour dormir.

Avant ce stage, la justice genevoise a placé Martin dans un internat en Valais. «C’était bien, j’arrivais à me lever, mais j’ai fait une connerie», évoque-t-il. Le grand gaillard d’apparence calme a perdu ses nerfs: il a frappé un camarade et s’est fait exclure.

«Pourquoi tu te mets pas à la boxe? Tu vas te mesurer à plus fort que toi, ça va te changer la vie!» lâche Etienne Grossrieder avant de lui faire part de son expérience. Lui aussi avoue avoir «fait des conneries», puis à 15 ans, il s’est mis au kickboxing, pour devenir deux fois champion suisse. Impassible, Martin semble accrocher: «Je vais sûrement faire de la boxe avec mes potes.» Le garçon peine encore à se projeter seul dans l’avenir.

Un travail au jour le jour

Son profil est typique des mineurs en difficulté suivis par l’UAP. «Ils sont dans des situations de plus en plus complexes, connaissent de multiples problèmes, sont très fragiles», décrit Claudia Cadoux. Leurs fautes? «Il y a toute la palette: de la simple consommation de stupéfiants à la tentative d’homicide, au viol en passant par le brigandage.» La moyenne d’âge se situe entre 15 et 18 ans. «Ils sont issus de familles monoparentales, éclatées, recomposées, ont des parents en souffrance.» Aucun milieu n’est épargné.

Dès l’arrestation d’un jeune, quelle que soit l’infraction reprochée, un éducateur, de permanence au Tribunal des mineurs, peut venir dans le bureau du juge. S’il lui confie un mandat d’assistance, le prévenu est immédiatement pris en charge pour trois mois, avec une réévaluation tous les trois mois. «Les juges ont recours à l’UAP pour maintenir autant que possible le jeune à domicile, poursuit Claudia Cadoux. La sanction dépend aussi de ce que le jeune a donné à l’UAP.» Efficace de l’avis du Tribunal des mineurs, cette intervention socio-éducative contribue à réduire la mise en détention avant jugement.

Comment agissent les urgentistes du social? «Nous aidons le jeune qui a commis un délit à savoir pourquoi il en est arrivé là. La compréhension du contexte va nous aider à travailler sur les problèmes familiaux, y compris avec les parents, et sur l’insertion professionnelle», poursuit la psychologue. Des entretiens se déroulent dans les locaux de l’UAP, à domicile ou lors d’activités comme la natation ou le ping-pong. «Il faut être créatif pour libérer la parole et faire passer des messages.»

Ce travail sur mesure est adapté «au jour le jour». La contrainte est forte au départ pour laisser petit à petit le choix à l’intéressé. «Nous ne le plaçons pas dans une bulle hyperprotectrice.» Le risque, c’est l’angélisme. «Nous ne cherchons pas à trouver des excuses au jeune, mais nous travaillons avec lui et sur le contexte pour éviter qu’il ne récidive», souligne Claudia Cadoux.

Pas le superman du social

Sur les 42 cas suivis en 2015, 6 ont commis un acte de récidive. «C’est très peu, estime-t-elle. Le résultat est dépendant de ce que le jeune et ses parents veulent bien prendre et nous donner. L’UAP n’est pas le superman du social!» Son soutien, quels que soient le jour et l’heure, s’avère précieux, témoigne la maman de Martin: «J’ai enfin trouvé une écoute! Les éducateurs connaissent tout l’historique de la situation, travaillent avec nous, font le lien entre le juge et nous. Ils ne nous lâchent pas s’il y a un problème.»

Ce système a toutefois ses limites. «Nous ne pouvons pas faire du 18 carats, regrette Claudia Cadoux. Il arrive que l’on arrête le suivi bien que les jeunes ne soient pas complètement prêts, mais on s’assure qu’ils aient connaissance des ressources à disposition pour continuer le travail entamé.»

Et parfois, «nous devons avoir l’honnêteté de dire que l’UAP n’est pas ou n’est plus adéquate pour certains». Une mesure d’éloignement peut alors être prise par la justice: placement en foyer, dans une famille d’agriculteurs, ou séjour de rupture, sur un bateau par exemple.

Un placement hors canton se profile pour Martin, preneur de cette solution. Comment perçoit-il le travail des éducateurs? Un brin provocateur, il pensait d’abord les critiquer avant de se raviser. «Ils m’aident dans toutes mes démarches. C’est utile. S’ils n’étaient pas là, je pense pas que j’irais à tous les rendez-vous. J’aime pas trop être avec eux, mais c’est leur travail.»

Deux postes demandés

Le nombre de jeunes suivis par l’Unité d’assistance personnelle (UAP) augmente depuis sa création il y a huit ans. Actuellement, 54 bénéficient d’un suivi socio-éducatif, majoritairement des garçons. Les effectifs de l’unité rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) n’ont eux pas bougé: six éducateurs à 80% et une psychologue responsable. Chaque éducateur suit entre 9 et 10 jeunes et reste disponible 24 heures sur 24, toute l’année.

«Aujourd’hui, nous arrivons à nos limites», explique Yann Boggio, secrétaire général de la FASe. C’est pourquoi il compte demander deux postes supplémentaires à 80% au Département de l’instruction publique, l’organe de tutelle. «Le système marche plutôt bien, estime-t-il. Le modèle du maintien à domicile avec un soutien prend le pas sur celui de l’enfermement. En conséquence, le nombre de condamnations à Genève de mineurs à des peines fermes s’est fortement réduit.» C’est la philosophie du droit pénal des mineurs en Suisse révisé en 2007: sanctionner et ajouter une aide pour corriger le comportement.

L’UAP genevoise travaille beaucoup en collaboration avec des partenaires et développe des projets. L’unité a créé trois «Cafés des ados», destinés au même public.

Le premier fait intervenir la Brigade des mineurs. «Il s’agit de discuter de l’interpellation voire de l’altercation avec la police», explique Claudia Cadoux, responsable de l’UAP.

Le deuxième est organisé par un représentant des Samaritains afin d’expliquer les premiers gestes qui sauvent la vie. «L’idée est de sensibiliser ces jeunes à l’autre.»

Le troisième café est consacré à l’utilisation des réseaux sociaux pour leur faire prendre conscience des risques. «Idéalement, tous les jeunes que nous suivons participent aux trois groupes», poursuit Claudia Cadoux.

L’UAP s’adresse aussi aux familles. Un «Café des parents» animé par la Fondation Phénix vise à parler des addictions. «L’idée est de répondre aux craintes des parents qui ne savent plus quoi faire.»

