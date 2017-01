Un violent incendie s’est déclaré à la Gradelle

Un violent incendie s’est déclaré, mercredi en début de soirée, au 18, chemin de la Gradelle. Un nid de blessés a été rapidement installé dans l’allée 16 voisine, afin de prendre en charge les nombreux locataires évacués par deux grandes échelles. Moyen utilisé non seulement à cause du fort dégagement de fumée qui s’est vite propagée dans l’immeuble, mais aussi «suite à l’écroulement de l’escalier au niveau du 2e étage» – selon une information transmise par le Service de presse de la police – là où le feu a pris pour une raison encore inconnue. Aussitôt l’alerte donnée, un important dispositif de secours et de sécurité s’organise sur place. Aux commandes, le capitaine du Service d’incendie et de secours (SIS), Nicolas Schumacher, souligne que c’est déjà le 4e incendie d’importance de l’année, les deux premiers, le jour de l’an, ayant entraîné deux tragiques décès. «Vous en avez beaucoup, de feux à Genève?» s’interroge ainsi Elias, habitant de l’allée touchée. Mais vivant au rez-de-chaussée… il n’a pas dû emprunter la grande échelle pour fuir! Ce n’est pas le cas de Mahrmoud et de ses voisins du 6e, Monica et son jeune fils Michaël (7 ans), traumatisés par leur première expérience de la grande échelle. «C’était horrible et on n’arrivait pas à respirer», commentent les malheureux sinistrés.

Développement suivra

(TDG)