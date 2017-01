Un troisième abri vient de s’ouvrir pour les familles, les enfants et les mineurs

Inédit: le mot était sur toutes les lèvres, ce lundi après-midi, dans l’une des salles surchauffées du Palais Eynard. Il qualifie le partenariat entre la Ville et l’Etat sur le front de l’hébergement d’urgence. Du jamais réalisé à ce jour, en effet. Le marieur est une marieuse: l’Armée du Salut. La voici comme en 2016 sur les rangs pour exploiter un troisième abri dans le dispositif hivernal, afin de proposer un «accueil différencié» aux familles et aux mineurs non accompagnés. Ce sont eux les principaux bénéficiaires de cette adresse qui vient de s’ouvrir au cœur des Pâquis.

L’abri PC, situé sous le préau de l’établissement primaire, sis au 50, rue de Berne, compte 70 places. Il sera ouvert jusqu’au 10 avril, sept jours sur sept, selon un horaire élargi permettant d’apprécier la lumière du jour à l’arrivée comme au départ. Soit de 17 h à 10 h le lendemain matin. On ne fait pas que grignoter de précieuses minutes sur la mise à l’abri des personnes précarisées, on leur offre un lieu de vie en se donnant le temps et les moyens de partager avec elles les gestes du quotidien. A commencer par celui de faire chaque soir à manger ensemble.

L’expérience acquise encourage les bonnes collaborations dans un esprit réellement participatif. «L’hiver dernier, nous avons pu améliorer la santé des enfants accueillis dans notre structure, au niveau de l’hygiène, du sommeil et de la nourriture notamment», souligne Agnès Wahli, la directrice des institutions sociales romandes de l’Armée du Salut.

La même responsable se félicite de l’aide à la parentalité mise en place auprès des 25 familles concernées, dont 43 enfants et 13 mineurs. Jusque-là, ils étaient exposés à la «promiscuité difficile» avec les plus vulnérables passant, eux, leur hiver à l’abri PC de Richemont. Heureuse alternative donc, dans la répartition des populations dans le besoin. Elle a son coût: le budget d’exploitation de cette nouvelle adresse se monte à 400 000 francs pour les quatre mois d’ouverture. Ville et Etat ont mis la même somme: 60 000 francs. Leur partenariat a beau être inédit, il ne suffit pas au montage financier.

Mauro Poggia, le conseiller d’Etat en charge du Département cantonal de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, remercie l’Armée du Salut pour son investissement «à titre gracieux», ainsi que les fondations privées qui souhaitent rester anonymes (c’est leur choix, elles en ont pris l’habitude). Sur un terrain plus politique, Mauro Poggia souhaite que «l’ensemble des communes genevoises se montrent solidaires pour répondre à cette problématique de l’hébergement d’urgence.» Un allié objectif pour Esther Alder, conseillère administrative à la tête de la Cohésion sociale et de la Solidarité, qui n’a pas manqué de rappeler, une fois de plus, que ce dispositif saisonnier est un pis-aller social, «une mise à l’abri dans des dortoirs collectifs et souterrains, en attendant que l’on dispose enfin d’un accueil à l’année». (TDG)