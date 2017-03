Un sixième procureur reprend le dossier

Il y a des procédures maudites. Celle qui concerne Semhar, 12 ans, tuée à Carouge en août 2012, en fait probablement partie. Plus de quatre ans après les faits, l’enquête n’est toujours pas bouclée. Et, selon nos informations, un sixième procureur vient de reprendre le dossier… Il s’agit du magistrat Joël Schwarzentrub.

«Cinq procureurs se sont succédé, c’est anormal, nous disait déjà au mois d’octobre Me Robert Assaël, avocat de la mère de la victime. Cela explique en partie la gestion calamiteuse de cette procédure.» Joël Schwarzentrub sera le sixième. Et l’enquête est loin d’être finie.

Dans un arrêt rendu au mois de février, la Chambre pénale de recours autorise un complément d’expertise psychiatrique au sujet de l’accusé mais souligne que «le Ministère public veillera cependant à clore son instruction aussitôt le complément d’expertise recueilli afin de pouvoir renvoyer le prévenu en jugement dans les meilleurs délais».

Prévenu de viol et d’assassinat, ce proche de la mère de la petite Ethiopienne clame toujours son innocence. Pourquoi un complément d’expertise? L’homme soupçonné d’avoir étranglé l’enfant est montré du doigt par les femmes qu’il a côtoyées. Deux d’entre elles décrivent un comportement d’une grande brutalité.

Suite à leur témoignage, il a également été mis en prévention pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles, injures. Une troisième femme (ex-épouse de l’accusé) affirme avoir elle aussi subi des actes de même nature.

Or, selon l’expert psychiatre, si cet homme a fait non pas une mais quatre victimes, le diagnostic de grave trouble mental sous forme de sadisme sexuel pourrait être posé. Et dans ce cas, une mesure d’internement serait envisageable. D’où la nécessité d’un complément d’expertise.

Il n’en reste pas moins que l’enquête est exceptionnellement longue. Cela fait plus de quatre ans qu’un homme qui va plaider l’acquittement se trouve derrière les barreaux.

«La durée de la procédure est incompréhensible et inadmissible, déclare son avocat, Me Gaëtan Droz. En mai 2014, le Ministère public considérait déjà que l’enquête était terminée. Après quoi, il y a eu encore trois changements de procureur. L’intervention d’un sixième magistrat s’inscrit dans le cadre d’une procédure déjà largement problématique au niveau de la célérité.» (TDG)