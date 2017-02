Un roc à l’assaut des Mondiaux

Le ton est donné par un verre plastique. Sur la table de la cuisine, un gobelet estampillé Course de l’Escalade et un autre «Mud Day», remportés après avoir battu le pavé et pédalé dans la boue. Deux «trophées» parmi tant d’autres. Céline Marti, 37 ans, caporale à la police genevoise, est une adepte des sports d’effort. Elle carbure aux défis et s’apprête à en relever un de taille XXL: lundi, elle dévalera les pistes de Saint-Moritz pour les Mondiaux de ski, sous les couleurs d’Haïti, son pays d’origine. En non-professionnelle. La monitrice de ski – durant ses congés – a commencé à s’entraîner… à la fin d’octobre.

Factrice, pompier et caporale

On en a déjà rencontré des piles électriques. Mais celle-là force vraiment l’admiration. Elle tourne à plein régime en continu, sans temps de charge, et ce depuis la naissance. «Lorsque mes parents m’ont adoptée à 7 mois, on leur a dit que j’avais peu de chances de survivre. J’ai dû lutter, ça m’a forgé une volonté de fer!» A 16 ans, elle se lance dans un apprentissage de factrice par soif d’indépendance. «Un métier qui m’a beaucoup apporté, j’aime le contact avec les gens.» Après six ans, quand la philosophie d’entreprise évolue, quand on monte moins dans les étages, qu’on n’a plus le temps de parler aux habitants, celle qui a toujours aimé les métiers d’uniformes revêt celui de l’armée, avec une robe de mariage dans la foulée. Avant de tenter de coiffer le casque des pompiers professionnels, sans succès. «Ils n’étaient pas encore prêts à accueillir des femmes…» Elle prendra l’uniforme de la police à la place, pour devenir aujourd’hui caporale, à temps partiel. «Je n’ai pas de regrets. J’aime mon métier, je sers et protège la communauté.» Pas de regrets car elle est devenue pompier quand même, volontaire au lieu de professionnel.

Les nouveaux défis, elle les enchaîne aussi dans le domaine professionnel. Peu importe la discipline, pourvu qu’il y ait l’ivresse de l’effort, du dépassement de soi. A travers le football d’abord, en Ligue A à Yverdon, et des allers-retours trois fois par semaines. Puis ce sera le triathlon, le semi-marathon, le VTT, le ski de randonnée et la Patrouille des Glaciers avec une pneumonie. Aujourd’hui, il a fallu mettre ces activités sur pause pour préparer les Mondiaux de ski. Cette aventure improbable démarre en mars 2016, lorsque la monitrice de ski à Crans-Montana croise la route de la Fédération haïtienne de ski pour une action de solidarité. Le coach lui propose de participer à des compétitions internationales, à elle qui skie certes depuis l’âge de 11 ans mais qui n’a jamais fait de course… «Se dire qu’on va côtoyer des pros, taper des portes, dévaler des pistes mythiques, c’est énorme!» Et, on s’en doute, ça ne lui fait pas peur. «C’est un défi fou mais beau. Et c’est génial de représenter Haïti, c’est une part de moi.» C’est aussi la terre de sa fille, Johana, 8 ans et demi, qu’elle a adoptée là-bas. «Elle est de toutes mes pensées, tout le temps.» Dans et sur sa tête aussi: le côté de son casque rouge des Mondiaux arbore un cœur griffonné au feutre par la petite fille.

Après le ski, courir sur un tremplin

Céline Marti a commencé l’entraînement à la fin d’octobre seulement. «Mais sans neige, difficile de pratiquer.» Elle s’est rattrapée sur des exercices en salle, du coaching mental et des livres sur la biomécanique. «Je veux montrer qu’on peut aller au bout de ses rêves si on s’en donne les moyens.» Au prix de quelques sacrifices aussi: les finances de la Fédération haïtienne sont limitées, alors la skieuse doit s’autofinancer, des frais de déplacement au matériel. Elle n’arrivera à Saint-Moritz que dimanche – «Ma fille a l’école, je ne pouvais pas partir avant» – et découvrira donc la piste à la dernière minute. «Il faut que je la teste à fond. J’irai m’entraîner à la frontale s’il le faut!»

Céline Marti ne court pas «pour faire le spectacle». Ni pour un résultat. Mais pour relever le mieux possible ce défi. «Je vis un rêve. La vie est courte, il faut en profiter à fond.» Alors dès la fin des Mondiaux, elle reprendra ses paris fous. Dont une course de sprint sur un tremplin de saut à skis avec une pente à 36%. Quelle idée… «Ça va être intense mais le concept est tellement original!» conclut-elle en riant.

