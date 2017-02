Un nouvel imam diplômé en droit est engagé à la grande mosquée de Genève

La grande mosquée de Genève vient d’engager un nouvel imam, comme nous l’avons révélé ce lundi sur notre site Internet. Son nom est connu à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, où il officie comme imam bénévole depuis environ dix ans. Noureddine Ferjani connaît bien les institutions suisses.

Dans le train qui le ramène à Neuchâtel après sa première journée de travail à Genève, le quinquagénaire décline par téléphone son parcours, dans un bon français. Né en Tunisie, il a passé son bac en Syrie, a obtenu une licence en théologie islamique dans une université de Khartoum, au Soudan, suivie d’une licence en arabe classique et philosophie. «Je suis arrivé en Suisse en 1998 pour demander l’asile politique car j’étais un opposant au régime de Ben Ali», explique cet homme marié à une Norvégienne en 2002 et père de quatre filles.

Noureddine Ferjani a poursuivi ses études en Suisse et obtenu en 2008 un bachelor, puis en 2010 un master en droit à l’Université de Neuchâtel. «J’ai enchaîné des stages dans un tribunal, au service juridique de Neuchâtel, à l’Office des poursuites», précise-t-il. Puis il a postulé à la Fondation culturelle islamique de Genève (FCIG), qui gère la mosquée du Petit-Saconnex.

Son directeur général, Ahmed Beyari, confirme son engagement: «Noureddine Ferjani répond à plusieurs critères. Il a la nationalité suisse, parle français et arabe, a étudié le droit à l’Université de Neuchâtel. C’est un musulman sunnite modéré.» A-t-il discuté des critères de sélection avec le Canton? «Nous avons discuté de plusieurs sujets avec les autorités genevoises, dans l’idée d’une bonne coopération.» Le recrutement a pris plusieurs mois. «Beaucoup de personnes voulaient travailler chez nous. Cela n’a pas été facile de choisir. Nous avons engagé Noureddine Ferjani dans l’intérêt de la communauté musulmane de Genève et de tout le monde. Nous voulons œuvrer pour la paix sociale, pour l’intégration, dans l’intérêt de l’institution, mais aussi pour la sécurité de la Suisse.»

Comment le nouvel imam enseigne-t-il l’islam? «Tout d’abord, je n’ai pas la prétention d’être un grand imam, un savant. Ensuite, je vis avec ma femme et mes filles en Suisse, en Europe. C’est cette réalité-là que je prends en considération. A travers l’islam, nous devons respecter les lois et les coutumes où nous vivons.» Son travail auprès des jeunes à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel semble être apprécié, selon nos informations. «Certains jeunes aujourd’hui ne savent rien de l’islam, surtout des convertis. On doit passer par le dialogue, l’argumentation pour changer les convictions extrémistes. Il y a un grand travail de prévention à faire contre la radicalisation.»

La nouvelle recrue remplace l’imam algérien Ziane Mehadjri, écarté en septembre par la direction générale de la FCIG. Un licenciement que l’intéressé conteste. Prise dans la tourmente depuis plusieurs mois, la fondation avait recruté dans un premier temps l’imam Youssef Ibram, officiant à Zurich, au profil controversé. Mais son contrat avait rapidement été résilié.

Le Suisse Noureddine Ferjani rejoint deux autres imams toujours en poste à la mosquée du Petit-Saconnex, des Français convertis. Ils sont fichés S pour radicalisation par les services de renseignements de l’Hexagone. (TDG)