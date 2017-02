Un nouvel audit épingle les prisons genevoises

Le premier audit de la Cour des comptes sur le service des ressources humaines de l’Office cantonal de la détention (OCD) était sévère (notre édition du 16 septembre 2016). Le second sur la gestion des horaires et des indemnités, présenté ce lundi, l’est tout autant. Les magistrats ont mis au jour une vraie pagaille.

Après plusieurs réorganisations ces dernières années, des démissions successives de directeurs généraux de l’OCD et de cadres, un changement législatif attendu ces prochains jours, le domaine pénitentiaire reste en plein chantier. Dans ce contexte, la Cour des comptes a analysé dans son dernier audit en date les pratiques à la direction générale de l’OCD et aux établissements de Champ-Dollon, La Brenaz et Curabilis. Il en ressort une série de problèmes qui épargnent Champ-Dollon, dont les usages sont conformes à la loi.

Foire aux indemnités

Dans la longue liste des indemnités possibles, il apparaît que certaines ont été «versées de manière inappropriée», explique la Cour à travers des cas précis. Concernant les conditions d’octroi de l’indemnité pour surpopulation carcérale, elles «n’ont jamais été mises à jour» et ne correspondent plus à la réalité du terrain à Champ-Dollon. Une pratique semble surprenante: «Afin de faciliter la mobilité interne, l’indemnité est versée même si l’agent de détention est détaché de cet établissement vers une autre structure.» Cet avantage a concerné pendant la période de l’audit seize gardiens pour un montant total de 48 000 francs par an.

L’usage de l’indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure est jugé non conforme aux bases légales pour trois personnes, dont le directeur général de l’OCD, selon nos informations. Dans son cas, pour qu’il reste affilié à son ancienne caisse de pension, le Conseil d’Etat l’a nommé de manière provisoire (notre édition du 20 décembre 2016). Il lui a aussi octroyé une indemnité pour remplacement d’une fonction supérieure ainsi qu’un complément de salaire, afin que sa rémunération totale atteigne sa nouvelle classe de l’échelle des traitements. Anormal, révèlent les magistrats: «Les composantes du salaire d’un haut cadre de l’OCD ne respectent pas les bases légales en vigueur.» Tout préjudice financier et avantage illégitime sont toutefois écartés. Il faut savoir que le coût des indemnités dans le pénitentiaire n’est pas négligeable. Il s’élevait l’an passé à 8,1 millions de francs, en hausse de 30% en deux ans.

Piquets incohérents

Des incohérences dans la compensation des heures de piquet sont décelées. «Le traitement des heures de piquet effectuées par les cadres supérieurs n’est pas défini dans une loi ou un règlement de portée générale», observe la Cour. Quant au personnel de La Brenaz et de Curabilis, il ne bénéficie pas systématiquement d’une compensation en temps de neuf minutes par heure de piquet effectuée. Deux collaborateurs de la direction générale de l’OCD ont aussi perçu une indemnité forfaitaire mensuelle de 550 fr. «ne correspondant plus à la réalité».

Heures supplémentaires

«Des bases légales sont inadaptées en matière d’heures supplémentaires pour une partie du personnel pénitentiaire», ont découvert les magistrats. A savoir pour les établissements pénitentiaires de Curabilis et de La Brenaz. Même le système de contrôle interne en matière de suivi des heures supplémentaires «comporte des lacunes importantes.» Il en ressort des erreurs, notamment dans le paiement de vacances de manière indue, à hauteur de 4000 francs, à un cadre supérieur de l’OCD.

Problèmes d’horaires

Principal point noir: «Un nombre important d’heures supplémentaires – environ 5500 heures en 2015 – sont liées au fort engagement des gardiens de Champ-Dollon dans le détachement incendie» de la prison. Leurs heures de formation sont majorées de 100%. Le surcoût engendré n’est pas chiffré par la Cour. Elle recommande en tout cas d’intégrer la formation aux heures de travail normales. Le sujet hautement sensible risque de rallumer la guerre du feu. En 2014, des gardiens avaient refusé de combattre les éventuels incendies.

Au total, la Cour des comptes émet treize recommandations, adressées principalement à la direction générale et au service des ressources humaines de l’OCD, lequel est rattaché au Département de la sécurité et de l’économie (DSE). Dans ses réponses, le DSE assure que la plupart des recommandations émises pourront être appliquées dès l’entrée en vigueur le 1er mars de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison et de son règlement. (TDG)