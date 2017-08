Un nouveau combat fiscal se prépare à Genève

C’est une décision qui a été prise à huis clos juste avant de partir en vacances d’été. La commission fiscale du Grand Conseil vient de voter deux projets de loi signés du député MCG Ronald Zacharias modifiant l’imposition des particuliers. Avec, à la clé, un gros manque à gagner pour l’Etat. «Inconnue, l’incidence cumulée de ces projets introduit une incertitude supplémentaire qui est regrettable alors que l’imposition des entreprises est encore en pleine réforme», déplore le président de la commission, le socialiste Thomas Wenger.

Une majorité formée du MCG, de l’UDC et du PLR a préavisé positivement ces deux textes sur lesquels la plénière devra se prononcer et, en cas de nouveau oui, sans doute aussi le peuple, in fine, tant le risque de référendum semble élevé. La gauche a refusé, le PDC s’est abstenu. L’un des deux textes affecte le bouclier fiscal. Introduit avec la baisse d’impôt de 2009, ce dispositif est censé limiter à 60% du revenu le total des prélèvements locaux, y compris sur la fortune.

Lutte contre l’exode fiscal

La nouveauté voulue par l’auteur, le MCG Ronald Zacharias? Biffer la référence qui y est faite à un rendement minimal de la fortune de 1%. «Quand la loi a été rédigée, on obtenait facilement du 5%, mais aujourd’hui, avec des taux d’intérêt souvent négatifs, c’est un revenu fictif, dénonce le député. Cela contribue à pousser l’imposition effective bien au-delà du plafond de 60% de l’impôt cantonal et communal que prévoit le bouclier fiscal, au point de devenir confiscatoire au sens du droit fédéral.»

Manque à gagner pour l’Etat? Il serait de 88 millions par an selon le Département des finances. Mais pour l’élu, le Canton finirait par rentrer dans ses frais, la mesure contribuant à enrayer l’exode des millionnaires fuyant ce qu’il nomme «l’enfer fiscal genevois» et son imposition de la fortune particulièrement forte en comparaison intercantonale et internationale.

«Que l’Etat se débrouille!»

L’Etat n’est pas parvenu à chiffrer les pertes qui découleraient du second texte voté par la même majorité en commission. Il s’agit d’accroître les possibilités de déduire de l’imposition de la fortune les montants qu’un particulier investit dans sa propre entreprise. «Je me suis inspiré d’une mesure du gouvernement socialiste français et c’est un projet favorable à l’emploi, souligne Ronald Zacharias. Et ce qui crée de l’emploi finit par créer des recettes fiscales!»

Quid du manque à gagner que subiraient les finances publiques, au moins dans un premier temps? «L’Etat est d’une obésité morbide, qu’il se débrouille et qu’il dégraisse», répond-il. «C’est surtout si on n’entreprend aucune réforme visant à conserver notre substance fiscale que l’Etat risque de perdre des recettes», renchérit Yvan Zweifel (PLR).

«Le moment est mal choisi»

Au vu des rapports de force en commission, les deux textes ont de quoi remporter une courte majorité en plénière. Mais rien n’est joué. La gauche est hostile, le centre droit divisé. «Le PDC adhère à ces projets sur le fond et en a même été le précurseur, mais le moment est mal choisi, déplore Vincent Maitre (PDC). La réforme de l’imposition des entreprises est un enjeu primordial et vital mais à l’équilibre fragile. Ces mesures risquent de trop charger la barque!» Un avis qui reflète les craintes du ministre des Finances, lui aussi PDC (lire ci-contre).

«Je ne suis pas certaine qu’une déductibilité accrue favorisera l’emploi, mais je suis sûre que le coût pour le Canton est simplement impossible en ce moment, enchaîne l’écologiste Sophie Forster Carbonnier. Genève n’a pas les moyens d’aborder les deux réformes en même temps et celle relative à la fiscalité des entreprises, que nous sommes obligés de mener, doit avoir la priorité.»

La gauche radicale, qui a précocement quitté les pourparlers sur cette dernière refonte l’an dernier, se frotte les mains. «En votant ces lois, la droite torpille la nouvelle version de la réforme des entreprises, ce que j’applaudis presque, ironise Jean Batou (SolidaritéS). Sur le fond, on combat ces projets fous alors que l’Etat, endetté, peine à satisfaire des besoins sociaux en augmentation.»

Des avertissements que rejette Yvan Zweifel. «Certes fondamentale, la réforme de l’imposition des entreprises ne doit pas interdire de réfléchir à d’autres sujets!»

(TDG)