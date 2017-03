Un magazine et ses castings pour enfants s’enlisent

«Vous ne savez pas qui je suis.» Dans un mélange d’assurance et de menace, le sexagénaire accepte de nous recevoir dans les locaux de sa fiduciaire du centre-ville. L’homme est comptable de formation mais il dirige depuis septembre 2016 un magazine romand de mode enfantine qui tire également des revenus de séances photos d’enfants qu’il organise. Un titre qui est depuis peu dans le viseur d’un «collectif» qui se dit floué. Ses membres réclament leur dû au travers d’une page Facebook qui a atteint plus de 180 membres. «C’est une cabale contre moi», assure le patron. Des investisseurs qui se retirent, des employés non payés, des clients qui se plaignent d’avoir été trompés? «Un décalage de trésorerie» et un «conflit de fournisseurs», argumente-t-il.

500 enfants au casting

Au départ, il y a l’espoir de faire une belle affaire. En février 2016, quand un grand groupe de presse décide de se séparer de son bimensuel de mode enfantine distribué en Suisse romande, l’homme saisit l’occasion. Le Genevois parvient à convaincre des investisseurs. Parmi ceux-ci, un Parisien, propriétaire d’une agence de mannequins enfants, met 50 000 francs dans l’aventure. Première étape: relancer le casting qui fait courir les familles aux Automnales, à Palexpo. On est au mois de septembre et le temps presse; des collaborateurs viennent compléter l’équipe. A Palexpo, plus de 500 enfants de 0 à 12 ans se pressent pour se faire photographier. A ce stade, les 50 francs que les parents déboursent font office d’inscription au casting. S’ils veulent repartir avec la clé USB contenant les images, l’addition s’alourdit de 30 francs. Enfin, il est promis aux 100 «meilleurs» qu’ils seront sélectionnés pour une finale. Le fournisseur de T-shirts et de matériel publicitaire? Il attend toujours le règlement de sa facture de plus de 8000 francs.

En parallèle, le magazine est censé sortir au mois de mars. Mais depuis la fin de l’année, ils sont nombreux au sein de l’équipe à avoir claqué la porte. Pour la plupart sans contrat, ces travailleurs avaient convenu avec le patron qu’ils œuvreraient en tant que mandataires et adresseraient leurs factures en fin de mois. Elles n’ont toujours pas été honorées, selon les témoignages concordants de trois personnes. «Je sais que nous avons peu de chances de récupérer l’argent qu’il nous doit, explique une jeune femme qui a géré la communication de la revue durant un mois et demi. Mais si on peut au moins éviter qu’il ne recommence avec d’autres…»

L’éditeur du magazine, lui, nie avoir une dette envers ces trois personnes. «Elles n’ont pas travaillé pour moi: elles ont quémandé un travail alors je leur ai fait faire un stage. Elles n’ont pas donné satisfaction, je ne les ai pas gardées.» Ce magazine va-t-il être publié comme prévu? «C’est une bonne question. Les temps sont durs pour les médias, il est difficile de trouver des annonceurs», dit-il en signalant tout de même que la revue sera imprimée avant la fin du semestre (ndlr: initialement, elle était prévue pour la fin du premier trimestre). Quant à l’équipe commerciale, il dit s’en être séparé pour travailler avec des personnes payées à la commission. Selon lui, les difficultés s’expliqueraient par la défection de l’investisseur principal, dont la société est enregistrée dans le canton de Zoug. Connu pour avoir injecté de l’argent dans de grands titres hexagonaux, ce citoyen français s’était engagé à verser 15 000 francs. Une somme qui n’aurait toujours pas été débloquée.

Pas de voyage au soleil

De son côté, l’investisseur parisien commence à douter de l’opération dans laquelle il s’est engagé. «J’ai arrêté d’alimenter le compte, dit-il. Des dépenses ont été engagées sans que j’aie été mis au courant et je ne reçois plus aucune information sur les comptes de l’entreprise», déplore-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les images d’enfants défilant comme des grands se mélangent aux messages de colère. Outre ceux qui ont travaillé pour le titre et qui attendent leur rémunération, des parents fulminent. «Quand aurons-nous plus d’informations sur le casting d’avril promis?» demande une mère en précisant qu’elle a d’ores et déjà payé l’inscription pour cette finale. Elle n’a d’ailleurs toujours par reçu le «book» payé au prix préférentiel de 500 francs au lieu de 2000 francs. D’autres évoquent une expérience «cauchemardesque» et des promesses de voyage non tenues pour les gagnants du concours. Un an plus tôt, les enfants lauréats s’étaient envolés pour Marrakech pour un shooting dont les images sont venues remplir les pages du magazine. Cette année? «Il n’y a pas de voyage car on ne peut pas garantir la sécurité des enfants au vu de l’état du monde», répond le patron. Il assure toutefois que des shootings «sont en préparation». Quoi qu’il en soit, une finale regroupant les enfants les plus photogéniques devait avoir lieu à Balexert en avril. Elle a brusquement été refusée par l’administration du centre commercial.

Le patron a des dizaines de faillites. «Et alors?»

Si l’homme qui a racheté le magazine en septembre 2016 semble avoir une explication à tout, les extraits du Registre du commerce offrent un aperçu tout autre. Administrateur unique de la société créée précisément pour gérer le titre, le sexagénaire domicilié à Genève voit son nom associé à plus d’une quarantaine de faillites d’entreprises prononcées ces dernières années. Celles-ci ne se limitent pas au canton de Genève.

Les domaines sont variés: de l’immobilier au courtage de matières premières, d’une sandwicherie à l’achat-vente de meubles d’outre-mer.

L’entrepreneur est par ailleurs en faillite personnelle et ne s’en cache pas. Il collectionne les poursuites, a contracté des dettes auprès de privés, d’assurances, d’entreprises, de l’Administration fiscale cantonale et de l’Administration fédérale des contributions. Dans une extraction tirée de Creditreform, l’outil de l’union suisse des créanciers, un feu rouge apparaît: le comptable obtient la note de 0 sur 100 en termes de solvabilité. Confronté à ces éléments, le patron de presse ne perd rien de son assurance: «Et alors? Je suis administrateur de sociétés pour le compte de tiers», dit-il.

La nébuleuse qui l’entoure l’est davantage du fait qu’il peut être engagé comme réviseur des comptes des diverses sociétés. Il n’empêche, un certain nombre de sociétés fiduciaires portant son nom ont plusieurs fois été mises en faillite avant de rouvrir sous une autre appellation. Aujourd’hui, celui qui multiplie les domaines de compétence (comptabilité, révision, gestion…) vend toujours ses services, notamment par le biais d’un site Internet avec photos libres de droits d’employés souriants qui n’existent pas.

Comment est-il possible d’accumuler autant de faillites et de continuer à ouvrir des sociétés? Sans se prononcer sur le cas spécifique – secret de fonction oblige – Christophe Pommaz, préposé de l’Office des faillites, commence néanmoins par rappeler une donnée de base: «En tant qu’administrateur d’une société, on a des obligations. En cas de non-respect de celles-ci, la personne s’expose à des dénonciations pénales.» Reste que la faillite est un droit et qu’il n’existe pas d’entrave à l’ouverture d’une ou plusieurs sociétés. Alors que certains pays disposent d’outils pour éviter les faillites en cascade (en France, par exemple, l’interdiction bancaire empêche l’émission de chèques sans provision), la Suisse peut être vue comme permissive en la matière.

A l’Office des faillites, il s’agit de traquer les patrons responsables de mauvaise gestion, à savoir ceux qui ne tiennent pas de comptabilité ou, plus grave, utilisent l’argent de leur société à des fins personnelles. C’est alors que le préposé doit impérativement dénoncer les faits à la justice. Est-ce le cas du patron du magazine enfantin? Pas de réponse sur les cas particuliers, répète-t-on à l’Office des faillites. L.D.S. (TDG)