Un incorrigible chauffeur de taxi blâmé en justice

C’est un chauffeur de taxi indépendant qui semble multiplier les occasions de se plaindre de lui. De novembre 2012 à mai 2015, il a fait l’objet de deux rapports de police et cinq dénonciations de clients auprès du Service du commerce lui reprochant dix infractions. Les accusations vont du manque de courtoisie (se traduisant une fois par une gifle à un collègue qui lui rappelait ses obligations) au manquement à son obligation de prendre en charge toutes les courses, à l’irrespect des tarifs maximaux ou encore le choix d’un itinéraire désavantageux pour le client.

En octobre 2015, le Service du commerce a fini par infliger au chauffeur 2500 francs d’amende et un avertissement selon lequel sa carte professionnelle pourrait être suspendue en cas de récidive. Le chauffeur, qui s’était vu signaler chacune des plaintes, y avait répondu, contestant les faits ou invoquant des défaillances de mémoire. Aidé d’un avocat, le professionnel a fait recours contre l’amende qui lui était infligée.

Il a bien fait puisque, dans un arrêt rendu le 6 décembre, la Chambre administrative de la Cour de justice a divisé son amende par plus de deux, la réduisant à 1200 francs. Mais sans blanchir le chauffeur. La justice a jugé trop anciennes quatre des dix infractions, notant au passage les délais pris par un Service du commerce trop débordé pour répondre à temps aux tribunaux. Dans deux autres cas, la justice a écarté, faute de preuves, des reproches relatifs à un supposé détour ou à une potentielle impolitesse.

Mais les juges retiennent quatre infractions. Le chauffeur a bien fauté en exigeant une surtaxe illicite de 9 francs pour service dominical ou en facturant 75 francs une course qui aurait dû en coûter une cinquantaine tout au plus. L’investigation judiciaire a aussi débusqué une tarification indue de bagages que le Service du commerce n’avait pas relevée. Mais un recours ne peut aggraver le cas du justiciable, concèdent les juges.

Deux refus de prise en charge, survenus à l’aéroport, sont aussi retenus. Dans un cas, les passagers se sont vus ramenés à l’aérogare après le début de la course à la suite d’un litige (apparemment motivé) sur le tarif. Dans l’autre cas, le chauffeur a refusé des clients en les orientant vers le véhicule en tête de file, se conformant selon lui à l’usage en cours à Cointrin. A tort, dit la Cour. «Le client dispose du libre choix du taxi à la station», écrit-elle, «sans qu’il soit l’objet de pressions ou de propositions incommodantes». Et si le client ne manifeste pas de préférence, le taxi en tête de file doit alors offrir ses services et le prendre en charge. (TDG)