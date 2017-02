Un homme sauvé des eaux froides du Rhône

Tram immobilisé dans sa course, voitures à l’arrêt, en colonne, juste derrière. Et partout devant, des feux bleus et des sirènes. Police, pompiers, ambulance. En très peu de temps, tous déployés sur la rue du Stand, entre le Palladium et le pont Sous-Terre.

La scène d’intervention se joue au bord du Rhône, à 30 mètres en amont du pont. Un homme est tombé à l’eau. Il a été vu par deux témoins qui parviennent à le retenir par les bras. Les secours sont rapidement sur place. Les policiers s’extirpent de leur véhicule de service et prennent le relais sur la berge. Les bateliers du Service d’incendie et de secours arrivent à leur tour.

«Nous avons placé un triangle d’évacuation entre les jambes de la victime pour le hisser ainsi au moyen d’une corde sur la surface herbeuse», explique l’officier de direction du SIS, Frédéric Jaques. Les ambulanciers venus eux aussi de la caserne principale le prennent en charge et le placent sur le brancard.

Au pied du brancard, un tas d’habits mouillés. Le Rhône ne dépasse pas les six degrés. De jour comme de nuit, il reste dangereux. Surtout lorsqu’on le longe à pied, d’une démarche erratique et titubante. Signes extérieurs d’ébriété précédant une chute accidentelle. Devant témoins heureusement, à moins d’un kilomètre d’un hôtel de police et d’une caserne de pompiers. (TDG)