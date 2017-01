Un feu éclate rue Daubin, 25 personnes évacuées

La période des fêtes est propice aux feux. Mercredi à 17 h 55, les pompiers du SIS sont alertés suite à «un violent incendie», selon les termes du capitaine Nicolas Schumacher, parti au quatrième étage d’un petit immeuble, angle rue Daubin et rue Amiel dans le quartier de la Servette. Inquiétude: les flammes lèchent la façade et les fumées âcres et piquantes font craindre le pire.

Yvan, un dessinateur-illustrateur, est sorti en catastrophe en entendant les autres locataires dévaler les escaliers. Arrivé en bas, il est dirigé vers l’allée d’un immeuble voisin. Il y retrouve Philippe qui revenait tranquillement après avoir bu un verre et qui tombe des nues. C’est dans cette allée que les 25 évacués de l’immeuble ont attendu la fin de l’intervention. Cinq personnes ont reçu des soins, et deux, incommodées par la fumée, ont dû être évacuées aux HUG.

Pour venir à bout du feu, dont les causes restent pour l’heure inconnues, 26 sapeurs et 13 véhicules ont été engagés. Des sapeurs volontaires, des ambulances et la police, ont complété l’effectif. En début de soirée, la plupart des habitants ont pu regagner leurs appartements.

