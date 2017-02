Un directeur général sera «soutenu» par un cadre

Les remaniements à la direction générale du Département de l’instruction publique (DIP) se poursuivent. Mi janvier, on apprenait que le directeur général de l’Enseignement obligatoire (DGEO), Pierre Kolly, était démis de ses fonctions en cours d’année scolaire et réaffecté dès le 1er février à un autre poste au sein du secrétariat général. Ce alors que des collaborateurs dénoncent, sous couvert d'anonymat, un climat délétère au sein de la Direction générale du Département. Ce que ce dernier dément.

Aujourd’hui, on apprend que Frédéric Wittwer, actuel délégué aux affaires cantonales, est affecté provisoirement à la direction de l’Office médico-pédagogique (OMP). Sa mission: «soutenir» le directeur, Stephan Eliez, jusqu’à fin novembre. Dans une lettre adressée aux collaborateurs, le secrétariat général du DIP explique vouloir ainsi consolider l'école inclusive (ndlr: qui vise à intégrer les élèves à besoins spécifiques dans l'école ordinaire). Frédéric Wittwer devra «soutenir et conseiller» Stephan Eliez sur le déploiement de l’école inclusive ainsi qu'«analyser l’équilibre entre les deux missions de l’OMP», son volet de l'enseignement spécialisé et son volet médical et thérapeutique.

Une mesure prise d'une part, explique le DIP dans sa lettre, face au constat de la charge de travail très conséquente de Stephan Eliez, issue du cumul de sa direction générale de l’OMP et sa direction médicale et académique. Et d'autre part, face à «la nécessité d’une réflexion sur une coordination entre les trois directions générales impliquée dans le dispositif de l’école inclusive».

Le mandat se terminera fin novembre, avec la production d’un rapport qui formulera des propositions d’ajustements à apporter à la direction générale de l’OMP, dont l'organisation a été totalement réformée en 2014.

Pour le président du syndicat des enseignants du primaire (SPG), Laurent Vité, «tout soutien est bon à prendre, ça fait longtemps que nous dénonçons des dysfonctionnement à l’OMP et il y a des changements incessants aux ressources humaines, symptomatiques d’une grande instabilité.» Il se dit favorable à un rapprochement entre l’enseignement ordinaire et spécialisé, «il faut davantage de synergie si on veut pouvoir réaliser une véritable école inclusive».

Une mise sous tutelle?

D'autres en revanche, dont Olivier Baud, président de la commission du personnel de l’Office médico-pédagogique et député d'EàG, parlent davantage de «mise sous tutelle» que de soutien. «Il y a un problème de gestion à la tête de l'OMP et il n'y a plus personne qui soit capable de véritablement défendre l'enseignement spécialisé, regrette le président. L'OMP est une patate chaude qu'on se passe à la Direction générale du DIP depuis des années.»

Un autre collaborateur se demande si cette affectation ne vise pas à préparer le terrain en vue d’une large réorganisation. Un projet de rassembler l’enseignement obligatoire (primaire et Cycle), le secondaire II et l’OMP dans une seule entité, en supprimant leurs directions générales, a un temps été évoqué, avancent nos sources. Avant que la réflexion ne se concentre sur une seule intégration de l’OMP dans la DGEO. Olivier Baud met en garde: «Scinder l'OMP en séparant le pédagogique du médicale serait une erreur. Il faut conserver une seule entité mais avec une direction bicéphale.»

Le DIP précise que l'hypothèse d'une éventuelle fusion des directions générales date de 2015, «dans le cadre de la réponse du Conseil d'Etat sur la motion école inclusive. Il avait alors été évoqué un rapprochement entre différentes directions générales. Mais rien ne peut laisser croire, aujourd'hui, à un tel regroupement.» Et de préciser encore: «L'objectif de ce mandat (ndlr: confié à Frédéric Wittwer) n'est pas de conduire une réorganisation mais d'adapter et d'optimiser les systèmes.» (TDG)