Un diamantaire enlevé à son domicile et dévalisé

Lundi soir, un diamantaire genevois a été séquestré et dévalisé. La victime, un résident de Cologny, a été enlevé par des malfaiteurs et conduits dans les locaux de sa société installée Cours de Rive, en centre-ville, révèle Le Temps.

Selon nos informations, il s'agirait de Richold, spécialisée dans la taille et ventes de pierres de petites tailles utilisées pour le sertissage de montres et bijoux. La société compte parmi ses clients des marques horlogères et joaillières de renom.

Sur place, l'homme d'affaires aurait été contraint d'ouvrir un ou plusieurs coffres. Selon le quotidien, les malfrats seraient repartis avec «un butin substantiel, majoritairement des diamants». Le diamantaire aurait ensuite été ligoté et bâillonné puis conduit en campagne et abandonné dans sa voiture. Les braqueurs, qui seraient d'origine française, ont réussi quant à eux à prendre la fuite.

Contacté par nos soins, le Ministère public genevois répond ne pas avoir encore été saisi de l'affaire qui serait donc, pour l'heure, toujours entre les mains de la police.

Cette affaire rappelle celle survenue il y a quelques semaines au coeur des Rues-Basses. Le 28 février dernier, un joaillier-diamantaire situé au 18 rue du Marché avait été lui aussi victime d'un braquage. Un individu s'était présenté dans les bureaux de la société et avait contraint une employée à vider les coffres avant de la ligoter et de quitter les lieux. (TDG)