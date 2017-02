Un député veut empêcher le Conseil d'Etat de zapper le budget

En décembre 2015, un Grand Conseil en folie avait refusé presque unanimement le projet de budget 2016 que lui soumettait le Conseil d’Etat. A ce désastre politique allait succéder une situation totalement inédite: le gouvernement décidait de ne pas faire de nouvelle proposition budgétaire au parlement et de se contenter pour une année des douzièmes provisoires, qui s’enclenchent désormais automatiquement. Un cas de figure que le député socialiste Alberto Velasco veut empêcher de se reproduire.

Sa proposition, à l’ordre du jour de la session du Grand Conseil de la semaine prochaine, est très simple: inscrire dans la loi l’obligation faite à l’Exécutif de présenter un nouveau projet de budget, au plus tard le 31 janvier. «Selon moi, le sujet est politiquement important, commente Alberto Velasco. Quand un budget est refusé, que ce soit par la droite ou par la gauche, cela ne signifie nullement que cette majorité ne veut pas de budget. C’est pourtant ce qu’a fait le Conseil d’Etat avec sa décision un peu revancharde.»

Les coudées trop franches

Pour le député, l’utilisation des douzièmes sur une telle période n’est pas anodine. «Ce régime laisse au Conseil d’Etat une marge de manœuvre non négligeable, explique-t-il. Il a ainsi mis en œuvre en 2016 des mesures d’économies sur les charges du personnel ou sur les subventions qui n’avaient pas été approuvées par le Grand Conseil.» Des choix rendus possibles par le fait que les douzièmes ne couvrent que «les activités ordinaires de l’Etat», dont les subventions ne font pas partie.

Par son projet de loi, le député entend également contraindre le Conseil d’Etat à rechercher dès le départ une majorité parlementaire. «Dans la situation actuelle, poursuit-il, il peut se désengager des débats budgétaires et, au final, rejeter la responsabilité de l’échec sur le Grand Conseil. Mais nous, nous n’avons pas les moyens techniques d’élaborer un budget. Lui seul le peut.»

Un problème d'équilibre des pouvoirs

Alberto Velasco estime que sa proposition ne s’inscrit pas dans les confrontations habituelles entre la gauche et la droite, même si, pour l’heure, seuls des élus socialistes et d’Ensemble à Gauche ont signé le projet de loi. «On est davantage face à un problème d’équilibrage des pouvoirs entre le Législatif et l’Exécutif. Ce qui s’est passé en 2016 n’est institutionnellement pas correct. Pour l’instant, le MCG semble vouloir nous suivre, mais je pense que la droite aurait tout intérêt à accepter ma proposition.»

(TDG)