Un déjeuner sur les chantiers pour sensibiliser au tri des déchets

Vendredi dernier, le centre de tri Jaquier Services S.A. offrait le petit-déjeuner aux collaborateurs du chantier Implenia situé sur la promenade des Artisans, à Meyrin. Une action lancée à la fin de juin par l’entreprise carougeoise dans le cadre d’une sensibilisation à la gestion des déchets visant une cinquantaine de chantiers dans tout le canton.

«C’est vraiment sympa. On n’a pas l’habitude», se réjouit Eddy Michaud, monteur en ventilation. «Ça sera difficile de reprendre le boulot après ça», ajoute son collègue Hassan Hassoun. Le but de l’action est simple: partager un moment convivial tout en rappelant le b.a.-ba du tri. «On en profite aussi pour contrôler les bennes, explique Denis Jaquier, directeur de la société. Nous en gérons six sur ce chantier et une seule pose problème. Nous en avons discuté avec le maître d’ouvrage et cela sera très vite repris en main», conclut-il. Natalia Pilday, sous-directrice de l’entreprise, profite de la présence des employés pour présenter le guide que son entreprise a conçu pour la gestion des déchets de chantier. «On vous les donne, mais si vous souhaitez les jeter, mettez-les dans le papier s.v.p.», explique-t-elle tout sourire.

Sur le chantier, l’action est perçue comme sympathique mais pas indispensable. «Je n’ai pas besoin de cours, je sais déjà bien trier, confie Bruno Goncalves, chef d’équipe chez BEP S.A. Et il existe déjà des fiches informatives sur tout le chantier.» «C’est bien, mais nous faisons déjà correctement le tri avec le carton et le plastique», poursuit Helder Amorim, installateur sanitaire.

Au total, l’opération aura coûté 5000 francs à la société. L’impact escompté? «Que les travailleurs se sentent valorisés, qu’ils comprennent l’importance du tri et qu’ils poursuivent leur effort», explique la responsable. Et d’illustrer l’importance de la démarche: «Si les entreprises trient bien, nous n’aurons pas moins de travail, nous commencerons à travailler différemment. Nous pourrions gagner du temps. Une benne mal triée doit être vidée sur le site afin que les déchets soient ensuite évacués dans les bonnes filières, ce qui prend environ deux heures de travail à nos collaborateurs. Ce temps pourrait être investi à la valorisation des autres déchets que nous recevons.» La campagne se poursuit jusqu’à la fin du mois d’août. Et reprendra l’été prochain, si c’est un succès.

Une action vue d’un bon œil par le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA). «On a historiquement orienté la gestion des déchets sur la communication et la sensibilisation, explique Jacques Martelain, directeur du Service géologie, sols et déchets (Gesdec) du canton. Et toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont les bienvenues.» Le canton de Genève a produit trois millions cinq cent mille tonnes de déchets de chantier en 2016, dont deux millions six cent cinquante mille tonnes de matériaux d’excavation non pollués. Les déchets de chantier au sens strict constituent quelque 850 000 tonnes, dont 580 000 sont recyclées, 240 000 mises en décharge et environ 20 000 incinérées.

(TDG)