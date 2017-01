Un dealer blesse trois policiers

Un dealer, un Albanais de 19 ans sans domicile connu, précise le communiqué de police, s'est fait prendre par hasard du côté de Balexert. Non sans peine ni sans coups. Bilan: trois policiers légèrement blessés.

Tout commence mercredi 4 janvier à Onex, à l'arrêt de bus Les Esserts, où la task force drogue (TFD) met en place une action de lutte contre le trafic de stupéfiants. La patrouille suit le va-et-vient de trois toxicomanes, vraisemblablement à la recherche de leur dealer. Le contact est établi, la troupe prend la tangente derrière une barre d'immeuble, en direction de la rue des Bossons. Un policier tente d'intercepter le dealer. Ce dernier le pousse violemment dans des broussailles et prend la fuite.

Le lendemain, une autre patrouille tombe sur le fuyard à l'arrêt de tram Balexert. L'homme est visiblement à la recherche de toxicomanes. Un inspecteur s'approche. Il accepte d'acheter deux sachets d'héroïne pour 200 euros. L'agent suit le dealer qui va déterrer la «dope» non loin d'une école enfantine. La transaction est opérée.

Les autres membres de la patrouille arrivent alors. Bagarre. Cette fois les agents prennent le dessus et finissent par ceinturer le dealer, non sans prendre des coups de pied, des coups de coude et de poing, dont l'un en pleine figure.

Le trafiquant transporte sur lui cinq autres sachets de drogue. Le chien Vasco déniche encore 26,7 grammes d'héroïne là où le prévenu avait gratté le sol. Il a été déféré à la justice pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et à la Loi sur les étrangers. (TDG)