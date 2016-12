Un conflit met le tramway du Mont-Blanc à l’arrêt

Un conflit de travail et un train à l’arrêt. Le scénario a des airs de déjà-vu, mais celui-ci a la particularité de se tramer à bord du train à crémaillère le plus élevé de France, au pied du Mont-Blanc. Quant au différend, il oppose non pas un patron à des salariés, mais des collaborateurs de la compagnie exploitant le tramway du Mont-Blanc à un supérieur hiérarchique. Résultat, on ne circule plus entre Le Fayet, dans la commune de Saint-Gervais, et le plateau de Bellevue (qui permet notamment l’accès au domaine skiable des Houches-Saint-Gervais) depuis le 23 décembre, date à laquelle plusieurs employés du chemin de fer ont décidé d’exercer leur droit de retrait. S’ils ne travaillent plus, c’est qu’ils estiment que «leur santé et leur sécurité sont en danger». Ils protestent ainsi contre la décision d’une inspectrice du travail de refuser le licenciement d’un cadre avec lequel les relations seraient délétères. «Nous faisons appel de la décision de l’inspectrice du travail», informe Mathieu Dechavanne, président-directeur général de la Compagnie du Mont-Blanc. Il n’empêche que face aux absences trop nombreuses, le dirigeant n’a eu d’autre choix que de fermer totalement l’exploitation du train. «Les conditions de sécurité ne sont pas assurées», indique-t-il.

De son côté, Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, fulmine: «On ne peut pas crever à cause d’un conflit de personnes! La saison est déjà assez compliquée sans cela. Cette ligne est un fleuron touristique. Des restaurants, des hôtels, mais aussi des résidents secondaires en dépendent.» L’élu demande alors à l’Etat de réquisitionner du personnel en vue de rétablir ce service public pour lequel 20 millions d’euros viennent d’être investis. Hier, le maire de Saint-Gervais ne se satisfaisait pas des réponses obtenues: «La préfecture de Haute-Savoie m’a indiqué qu’elle ne peut rien faire et que des négociations vont être entamées.»

