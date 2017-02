Un centre albanais renaît et fait face aux suspicions

De l’ombre à la lumière. Fini les prêches dans un local coincé au-dessus d’un garage dans une zone industrielle à Vernier. Le Centre culturel islamique albanais Dituria, seul du genre à Genève, déplace sa salle de prière au cœur de Plan-les-Ouates, dans un édifice acquis par ses propres moyens. L’ouverture d’un tel lieu de culte musulman est exceptionnelle dans le canton. Histoire d’une émancipation qui, en ces temps perturbés, crée des suspicions.

Dans une bâtisse rénovée de 622 m2 accueillant des entreprises et la future salle de prière, sept membres du comité de Dituria, des commerçants et petits entrepreneurs, accompagnés de l’imam Aliu Rijad, s’expriment sans tabou sur leur projet. Trop à l’étroit à Vernier, ils cherchaient un espace plus digne et plus grand, pouvant accueillir 400 personnes.

L’opération a coûté 3 millions de francs. Ce n’est pas rien pour une association de 300 membres ne recevant aucune subvention ni soutien financier des Balkans. «Nous avons obtenu une hypothèque de 1,5 million auprès d’une banque à Genève et nous avons reçu l’autre moitié en dons», explique Florim Redzepi, logisticien de profession et secrétaire de l’association. «Nous avons commencé à récolter des fonds en 2012 pour acquérir un local à Meyrin. Il nous est passé sous le nez, mais nous avons mis de côté une première somme récoltée: 600 000 francs.»

Huit cents donateurs

En 2013, le choix s’arrête sur un nouveau site, au 163, route de Saint-Julien, proche d’habitations et de commerces. Pas moins de 1500 courriers sont envoyés à des ménages albanophones, sur quelque 15 000 établis à Genève, et 250 entreprises sont contactées. Au final, «800 familles et PME de la communauté albanaise à Genève ont permis de récolter 900 000 francs en un an. Les montants des dons oscillent entre 10 fr. et 20 000 fr. Trois classeurs remplis de bordereaux témoignent de cet effort.

Autant dire que les soupçons de financement saoudien, thèse développée en janvier dans Le Temps, suscitent l’incompréhension. «Aucun Etat ni aucun Saoudien ne nous a financés», affirme Nexhat Demiri, technicien de métier et vice-président du comité. D’où vient la suspicion? «Nous aurions peut-être dû quittancer les dons et mieux communiquer.»

Structure bénévole

Scandalisé par ces accusations, le juriste et conseiller municipal à Vernier, Gëzim Ilazi, défend l’association qu’il a vu grandir: «C’est une structure bénévole qui doit peut-être encore faire preuve de plus de transparence dans le contexte actuel, mais elle fournit les garanties qu’il faut et ses comptes sont vérifiés par une fiduciaire.»

Pareille générosité de la communauté albanaise locale apparaît en tout cas crédible. «Elle travaille, est intégrée à Genève et peut avoir les moyens de faire des dons», analyse Albana Krasniqi Malaj, directrice de l’Université albanaise à Genève. L’implication de la diaspora n’est pas étonnante. «Avec la fin des conflits ethniques dans les Balkans et d’un quotidien en mode survie, les gens ont besoin de construire l’avenir. Certains se raccrochent à la religion.»

L’arrivée du Centre culturel islamique albanais à Plan-les-Ouates a suscité dans un premier temps un peu d’agacement et d’inquiétude, puisque tant les autorités que la population l’ont apprise par la presse en 2014. Passé cette maladresse, des rencontres ont eu lieu avec les représentants communaux afin de faciliter l’intégration de cette nouvelle communauté religieuse.

Objet de deux recherches

Créé en 2005 à Vernier, le groupe albanophone s’est intégré sans accroc, témoigne le conseiller administratif Thierry Apothéloz. «Ce n’est pas seulement une association cultuelle. Elle est aussi culturelle. Ses membres organisent des activités, comme des tournois de foot ouverts à tous. Ils ont aussi donné il y a quelques années des cours de soutien scolaire à des jeunes Albanais, parce qu’ils avaient compris que l’intégration est rendue plus aisée grâce à un bon bagage scolaire et une maîtrise du français.»

Dituria a aussi évolué sous les yeux de l’islamologue et politologue Elisa Banfi. La collaboratrice scientifique à la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève a étudié le fonctionnement du centre dans le cadre de deux projets de recherche. L’un, mené sur cinq ans de 2008 à 2012, visait à analyser la place de l’islam dans l’espace public en Europe1. «Les représentants de Dituria ont investi dans l’apprentissage de la culture suisse, détaille-t-elle. Ils ont par exemple organisé des compétitions sous forme de quiz. Cela poussait les enfants à apprendre.» En plus des prêches, «l’imam a réalisé beaucoup de médiations par rapport à la culture helvétique entre les parents de l’ancienne génération et les enfants de la nouvelle». Une intervention courante de la part des organisations albanophones suisses. «Les imams évitent ainsi les crispations.»

La seconde recherche2, toujours en cours, s’interroge sur la façon dont les organisations musulmanes ont intégré la démocratie, en France, en Angleterre et en Suisse. Il s’agit de comparer les réseaux des associations. Dans le cadre de cette étude, «Dituria apparaît ouverte en menant notamment des projets avec des associations musulmanes et non musulmanes», résume Elsa Banfi.

Islam d’Europe

Loin de se replier sur elle-même, Dituria («connaissance», en albanais) s’ouvre davantage au dialogue. «J’ai proposé il y a trois ans à l’association de devenir membre de la Plateforme interreligieuse de Genève, parce qu’elle représente l’islam de l’Europe. Elle se structure de mieux en mieux», avance Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation pour l’entre-connaissance. «Il y a beaucoup d’intérêt et d’engagement de leur part, enchaîne le trésorier de la plateforme, Maurice Gardiol. Nous avons des membres plus ou moins actifs, mais eux nous ont toujours aidés à organiser des actions et ils participent au débat d’idées, notamment sur le risque de communautarisme et de radicalisation.»

Composés pour la plupart de secondos, les membres du comité jouent un «rôle important de transmission de la réalité genevoise aux nouveaux arrivants, remarque le diacre retraité. Ils sont un modèle d’intégration qu’il faudrait encourager.»

Un avis partagé par Nicolas Roguet, délégué à l’intégration à l’Etat de Genève, qui les côtoie régulièrement: «Le dialogue est constructif. J’ai pu constater au fil des années qu’ils ont une réelle dynamique d’ouverture dans le domaine de la citoyenneté.»

Dituria apparaît comme un interlocuteur religieux crédible auprès des autorités. La preuve? Au départ à la retraite de l’imam aumônier de Champ-Dollon, Hafid Ouardiri a suggéré qu’Aliu Rijad reprenne le flambeau. Et pour occuper ce poste ultrasensible, les précautions n’ont pas manqué. «Un groupe de travail avait été constitué pour désigner l’imam. Il était composé de plusieurs représentants de la société civile musulmane de Genève, de la direction générale de l’Office cantonal de la détention (OCD) et de la direction de la prison de Champ-Dollon», précise le Département de la sécurité. Sur la base d’un préavis positif, sa candidature a été retenue. L’imam a ensuite fait l’objet d’une enquête de police, qui lui a été favorable. «Le conseiller d’Etat Pierre Maudet a donc délivré son agrément à cette nomination.» Depuis l’entrée en fonction d’Aliu Rijad en 2015, la direction de Champ-Dollon n’a «pas relevé de problème particulier».

Un Don Camillo

Dans ce concert de louanges, une voix venue de Zurich jette le discrédit sur le centre et son imam. «Cette mosquée est clairement salafiste», influencée par l’Arabie saoudite, a affirmé dans la presse la militante Saïda Keller-Messahli, présidente du Forum pour un islam progressiste.

Des accusations injustes, se défend l’imam Aliu Rijad, dans un français hésitant qui le dessert: «Nous enseignons un islam tolérant, sunnite, de l’école hanéfite.» Arrivé en Suisse il y a huit ans, le théologien a auparavant étudié en Macédoine et à l’Université Al-Azhar au Caire, équivalent du Vatican des catholiques. Il est salarié grâce aux seules cotisations des membres.

Le politologue Bashkim Iseni, également directeur d’Albinfo, éclaire le débat. «Ce centre islamique suit bien le courant hanéfite, lequel recourt à des pratiques populaires, qui sont aussi chrétiennes à l’origine, pour résoudre des problèmes juridiques ou religieux non prévus dans le Coran ou la Sunna. Aliu Rijad s’inscrit dans une lignée traditionnelle, du type Don Camillo, mais il n’est pas un salafiste.»

Sous les feux des projecteurs, le Centre culturel islamique albanais prépare une séance d’information ouverte au public pour présenter son projet. L’inauguration du lieu de prière se déroulera les 20 et 21 mai, avec le soutien de Plan-les-Ouates et de la plate-forme interreligieuse. «Le centre est dans une phase d’intégration extrêmement importante pour lui, observe Brigitte Knobel, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances. Les premiers Albanais sont venus dans les années 60 à Genève. Cela veut dire que la communauté albanaise de Genève a mis une cinquantaine d’années pour devenir propriétaire d’un lieu de culte.»

1. Projet Eurislam.

2. Projet en cours Delmusnet.

Treize communautés

A Genève, treize communautés musulmanes ont été recensées, appartenant à six courants différents de l’islam: ahmadisme, soufisme, sunnisme, chiisme, alévisme, ismaélisme. Le seul véritable édifice religieux construit à ce jour est celui de la mosquée du Petit-Saconnex. Une carte d’identité de chaque lieu a été dressée par le Centre intercantonal d’information sur les croyances. Cette fondation, financée par Vaud, le Valais, le Tessin et Genève, informe sur les religions. Au total, 400 communautés religieuses et spirituelles, ainsi que 270 lieux de cultes, sont installés dans le canton. Genève figure parmi les agglomérations suisses qui comptent la plus grande diversité de courants religieux. (TDG)