Un cadre est condamné pour un faux diplôme

«Au Service d’application des peines, la situation est tendue»

L’affaire du faux diplôme n’est pas anecdotique. Elle touche le Service d’application des peines et mesures (Sapem), en proie à de grandes difficultés. Service ô combien sensible, il a été au cœur de la tourmente après le meurtre en 2013 d’Adeline M., une sociothérapeute tuée par un détenu. Sa directrice de l’époque, mise en cause, avait finalement été blanchie par la justice.



Depuis le drame, de nombreux collaborateurs ont quitté ce service encore traumatisé. Dernier départ en date, celui d’un pilier de l’équipe, la directrice adjointe, qui a fait ses cartons hier. Le manque d’expérience du nouveau personnel, un taux d’absentéisme anormalement élevé et récurrent ainsi que des problèmes de management sont rapportés par plusieurs collaborateurs de l’Office cantonal de la détention (OCD). «Le Sapem a une mission à risques. Il décide, entre autres, de l’octroi de congés pour des détenus. Les dossiers n’avancent pas. Tous les voyants sont au rouge», s’inquiète un fonctionnaire. Un autre relève que «la mission du Sapem, très technique et complexe, requiert une grande expérience dans l’exécution des peines. Or, il y a une évaporation des compétences et de l’expérience. Le Sapem dysfonctionne aujourd’hui.»



La maison brûle? «Non, répond Laurent Forestier, directeur de la communication à l’OCD. Il y a une situation tendue. Le service est encore en convalescence après le drame de 2013. Le taux d’absentéisme s’établit il est vrai pour l’année 2016 à 13,05%, mais il est néanmoins plus bas qu’en 2015, où il atteignait 15,95%.» Un taux bien plus élevé que la moyenne à l’Etat – environ 5% – qu’il explique par une forte pression, des cas d’accidents et des opérations chirurgicales.



N’y a-t-il pas un risque dans le traitement des dossiers des détenus? «Nous avons mis en place des contrôles renforcés, notamment suite au rapport du Service d’audit interne en 2010. Sur les dix recommandations, huit ont été réglées.» Sept ans après, il en reste encore deux. «Suite au drame, nous avons consolidé les protocoles préconisés par les experts. La totalité des plans d’exécution de la sanction pour les détenus dangereux a été validée par le Sapem ces deux dernières années. Nos homologues des autres cantons et le Tribunal d’application des peines et mesures peuvent en attester.» Cela ne remplace pas l’expérience. «Il y a une difficulté à trouver des profils qui ont l’expérience et une résistance à la pression, tout en acceptant une rémunération assez basse», poursuit-il. Le Sapem a obtenu des postes supplémentaires. Pas suffisamment selon certains. «En raison de l’absence d’un vote du budget en 2016, nous n’avons pas pu créer quatre postes supplémentaires. Ils viennent d’être accordés.»