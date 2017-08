Un ballet désordonné fait place nette à la Navigation

La place de la Navigation, c’est le cœur des Pâquis. En ce lundi, 7 h du mat’, il frissonne. Faiblement. Promesses de saveurs format mondial (falafel, kebab, pizza, spécialités ibères ou libanaises, sans compter le Bollywood et ses éléphants ainsi que le traditionnel PMU), cafés et restos demeurent clos. Pour l’heure, seules deux terrasses sont ouvertes, celles de la Migros et de l’hôtel Edelweiss.

Un maître et son toutou filent vers Chateaubriand, l’unique parc à chiens des Pâquis. Au fait, les trottoirs sont plutôt propres. Les nettoyeurs seraient-ils déjà passés? Non, ils arrivent. Alors qu’une dame traverse la place en courant pour attraper son bus – elle l’aura! – le ballet du «propre en ordre» commence.

C’est d’abord un camion jaune de la Voirie qui débouche bruyamment sur le pourtour de l’esplanade. Quelques poubelles ramassées et le voilà avalé par une rue latérale. Surgissent des éboueurs tout de blanc vêtus, flanqués d’un autre camion, blanc lui aussi. Sur la place, les services municipaux s’attaquent à la grande fontaine. Décapage au Kärcher. On a vu mieux comme réveille-matin. Les pigeons roucoulent près de l’autre fontaine, la plus petite, qui glougloute. Un riverain part chercher son journal. En espadrilles. Lui au moins, on ne l’entend pas.

Assise sur un banc, une femme garde l’oreille scotchée à son portable depuis dix minutes. L’arrivée d’une balayeuse jaune dégageant des tonnes de mégots à grands coups de jets met un terme à la conversation téléphonique.

Le ballet se poursuit alors qu’une joggeuse traverse l’esplanade. Il est 7 h 15, le camion blanc réapparaît. Sa mission: ramasser les lourds sacs de 110 litres avachis sur les trottoirs. Puis il quitte la scène, au profit d’un autre camion. Orange et plus petit. Objectif à sa taille: les poubelles où les passants jettent (enfin, devraient jeter) leurs mouchoirs, tickets ou chewing-gums. Le «gros blanc», lui, fait son retour par la rue du Môle. Son itinéraire doit résulter de très savants calculs… Sur la place, une balayeuse verte engloutit les déchets rassemblés à coups de balai par des employés à pied. L’écopoint, lui, affiche complet, n’en jetez plus! La benne à verre déborde, des dizaines de bouteilles s’alignent comme des petits soldats sur le bitume.

Il est 7 h 30. Débarrassée de presque tous ses détritus, la Navigation accueille ses premiers rayons de soleil. Même les moineaux ont mis la patte à la pâte. Tels des minivautours guettant leur proie, adroits en diable, ils ont nettoyé la terrasse de la Migros de chaque miette de viennoiseries.

(TDG)