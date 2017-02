Un automobiliste aurait percuté un employé des TPG. Par impatience

Les automobilistes rongeaient leur frein le 11 novembre au Petit-Saconnex. A l’approche de l’intersection des chemins du Champ-D’Anier et Moïse-Duboule, on roule au pas, et pour cause: en raison de travaux, E., un employé des Transports publics genevois (TPG), gère le trafic et prie les conducteurs agacés de rebrousser chemin. Seul le trolleybus a la voie libre.

Blessé à la hanche

Mais ce matin-là, un vendredi de pluie, un conducteur est fort pressé. Il aurait monté les tours, insulté E. avant de faire crisser ses pneus, de forcer le passage et de percuter E. qui prenait en photo sa plaque de voiture. Blessé à la hanche, ce dernier, qui n’a pas pu retourner au travail durant un mois, a porté plainte contre le conducteur impatient.

Selon nos renseignements, l’automobiliste, convoqué le mois dernier par le procureur Patrick Udry, se retrouve désormais prévenu de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure. Ce cuisinier quadragénaire, sans antécédents, conteste les faits reprochés, à l’exception des quelques mots grossiers adressés à E.

Sa fille chez le pédiatre

Le matin du 11 novembre, le prévenu se rend au travail. Il explique au Ministère public que sa femme lui téléphone pour qu’il amène leur fille chez le pédiatre vers midi. Il aurait demandé congé à son patron avant de prendre la route. Arrivé au carrefour de la discorde, les choses se compliquent pour lui lorsqu’il voit E. vêtu d’un gilet de sécurité et d’un pantalon noir.

Le conducteur baisse sa vitre et lui demande s’il peut passer comme le fait le trolleybus. Négatif. Le suspect affirme avoir commencé à faire demi-tour. Le ton monte car il estime que E. fait preuve d’autoritarisme. Comment? En courant vers lui, en lui annonçant qu’il allait prendre une photo de ses plaques et en appelant la police alors que son véhicule était à l’arrêt, résume-t-il. Il soutient même que E. l’a injurié et lui a crié dessus. Selon lui, l’employé est soudainement tombé. «Je ne vous ai même pas touché», dit le prévenu au plaignant. Un troisième homme intervient et somme le conducteur de s’arrêter. «Alors que je n’avais pas bougé ma voiture», répète le suspect. La police et l’ambulance arrivent peu après.

E. a une autre version. Il explique que le conducteur lui a dit que sa femme, et non sa fille, était malade et qu’il voulait passer: «Il a démarré d’un coup sec et m’a percuté.» Le plaignant se souvient de s’être retrouvé soudain étourdi au sol. Entouré d’une nuée de passants. Enfin, le procureur en charge du dossier a entendu récemment un ouvrier actif sur le chantier ce matin-là. Il assure avoir empêché le conducteur de passer dans le tronçon interdit avec… une palette de chantier.

C’est à ce moment que E. serait venu prendre les photos des plaques, que le conducteur aurait percuté E. et qu’il aurait tenté de repartir en marche arrière. Pour l’en dissuader, le maçon dit avoir ouvert la portière du conducteur. Qui conteste aussi cette description des événements.

