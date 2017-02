Un audit épingle de nouveau la direction des prisons

«Nous avons hérité du bricolage du passé»

Après un premier audit qu’il avait demandé, Pierre Maudet, chef de la Sécurité, réagit à ce second rapport, sévère.



Pourquoi avez-vous de la peine à stabiliser le pénitentiaire?



La situation est nettement plus stable que par le passé. En quatre ans, nous avons engagé des gardiens en nombre, ouvert deux prisons, préparé l’unification des statuts. Nous avons hérité du bricolage du passé et nous sortons pas à pas de cette situation. La Cour confirme le rôle clé de l’Office cantonal de la détention et nous invite à uniformiser les pratiques et améliorer la transversalité entre les établissements. La nouvelle Loi sur l’organisation et le personnel pénitentiaire va concrétiser cela dès le 1er mars.



Certains problèmes n’ont rien à voir avec la loi actuelle, alors pourquoi affirmer que la nouvelle loi résoudra tout?



Au contraire, la plupart des points évoqués par la Cour relèvent soit d’un problème de base légale, soit d’un empilement sans cohérence de mesures héritées du passé. La nouvelle loi et son règlement corrigeront ces anomalies.



Les deux statuts vont pourtant perdurer avec la nouvelle loi.



Détrompez-vous! Les gardiens auront désormais tous le même statut. Persisteront pour un temps deux caisses de pension, comme l’a voulu le parlement.



L’uniformisation des statuts avait été préparée par votre prédécesseure en 2012. Pourquoi avoir tout repris de zéro et donc perdu du temps?



A l’époque, le Conseil d’Etat n’était pas entré en matière sur ce projet. Nous étions face à trois défis: la surpopulation carcérale, les structures et les statuts. Le choix stratégique a été d’investir d’abord dans l’engagement de gardiens et dans le développement des infrastructures, puis dans l’uniformisation des statuts.



Propos recueillis par S.R.