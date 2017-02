Un arbre abattu après avoir endommagé une voiture

MétéoSuisse avait lancé une alerte vers midi: «Avis de vents forts de secteur Sud-ouest avec rafales de 25 à 33 nœuds à toutes les altitudes». A Genève, un arbre n'y a pas résisté dans le quartier de Miremont.

Au chemin des Clochettes, qui relie les avenues de Miremont et Peschier, l'arbre s'est partiellement déraciné, une branche est tombée sur un véhicule et l'a légèrement endommagé. Les pompiers sont intervenus et ont abattu le végétal qui présentait des marques d'infection par un champignon.

La circulation dans le quartier a été interrompue mais personne n'a été blessé. (TDG)