Un appartement détruit par les flammes à la Servette

Pas de répit pour les hommes du feu. Après avoir œuvré toute l'après-midi au quai Ernest-Ansermet, où un appartement en flammes a entraîné l'évacuation de près de 100 personnes, les pompiers du SIS sont appelés à 21h45 pour intervenir à la rue Louis Favre 19. Un incendie s'est déclaré dans un logement du 3e étage. Les forces arrivent de la caserne des Asters et parviennent sur place trois minutes après que l'alarme ait été donnée. A leur arrivée, le feu fait rage, les flammes sortent par plusieurs fenêtres. Elles se sont étendues dans la cage d'escalier, déclenchant plusieurs départs de feu dans d'autres appartements. Les pompiers procèdent immédiatement à l’extinction et à l'évacuation de la trentaine d'habitants. «Plusieurs personnes s'étaient réfugiées sur leur balcon, nous les avons évacuées par les deux camions-échelles», indique Nicolas Schumacher, le commandant du Service d'incendie et de secours (SIS).

Une personne est grièvement brûlée, rapporte le commandant. Cinq autres ont été intoxiquées par des fumées.

A 23h, le commandant annonce que les pompiers sont maîtres du feu. Mais des foyers demeurent encore. Alors afin d'éviter des reprises de feu, l'appartement doit être complètement vidé de son contenu. Les habitants évacués sont rassemblés et pris en charge dans un nid de blessés. «La plupart d'entre-eux devraient pouvoir réintégrer leur appartement», précise le commandant. Le cas échéant, un abri de la protection civile a d'ores et déjà été ouvert en cas de besoin. L'enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.

25 hommes du SIS ont été engagés, des pompiers volontaires de la Ville de Genève, 9 véhicules dont deux camions-échelles, ainsi que des policiers qui ont bouclé le quartier. Sur le plan sanitaire, on compte deux véhicules du smur et trois ambulances sur place.

