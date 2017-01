Un accident sur l'A1 fait deux blessés, dont un grave

Deux blessés, dont un grave. C'est le bilan de l'accident survenu mardi matin sur l'autoroute de contournement A1, en direction de Lausanne. Peu avant 8h, une fourgonnette immatriculée en France est partie en embardée dans le virage du Vengeron, à la hauteur du radar situé peu après la sortie pour Versoix.

«L'accident n'a impliqué aucun autre véhicule, rapporte Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Les deux occupants ont été éjectés de la fourgonnette. Le pronostic vital du conducteur, un Tunisien âgé 37 ans, était engagé au moment de sa prise en charge par l'ambulance», précise-t-il.

Quatre véhicules et onze hommes du Service d'incendies et de secours (SIS), deux ambulances et un cardiomobile du SMUR ont été mobilisés sur les lieux de l'accident. «L'autoroute a été complètement fermée à la circulation entre 8h08 et 9h12, puis rouverte sur une seule voie», poursuit le porte-parole. Le trafic a pu reprendre normalement aux alentours de 13h30, comme l'a annoncé sur Twitter la police.

Réouverture de l'autoroute à la hauteur Bellevue en direction de Lausanne. Le trafic circule normalement. Merci de votre compréhension. — Police Genève (@GenevePolice) 10 janvier 2017

Durant toute la matinée, l'accident et l'intervention des secours ont occasionné d'importants bouchons sur l'A1 en direction de Lausanne. Une déviation a dû être mise en place.

Inattention, vitesse inadaptée ou chaussée rendue glissante par la neige? Pour l'heure, les causes de cette embardée sont encore indéterminées.

«Pas plus d'accidents que la normale»

«Malgré la météo, nous n’avons pas enregistré une augmentation particulière du nombre d’accidents sur les routes du canton ce mardi matin, relève Silvain Guillaume-Gentil. Lundi, entre 5 h et 10 h, nous comptabilisions trois accidents contre six ce mardi sur la même tranche horaire». Des chiffres qui s’inscrivent dans la normale selon le policier. «Les gens ont sans doute roulé plus prudemment qu’à leur habitude», conclut-il.

Même constat du côté des urgences des HUG, où aucune hausse d’admissions due à la neige n’a été constatée. A Cointrin, l’arrivée de l’or blanc n’a eu aucune incidence sur les opérations de l’aéroport. «Il s’agit de petites précipitations mais nous restons tout de même vigilants», commente Bertrand Stämpfli, chargé de communication de Genève Aéroport.

Au final, seuls les TPG auront connu de menus désagréments avec quelques retards sur plusieurs lignes, mais aucun incident grave n'a été signalé.

(TDG)