Trois ans de prison pour le videur du Rooftop

Trois ans de prison, dont 18 mois ferme, et le reste avec sursis, c’est la peine qui a été infligée, ce jeudi, au videur du Rooftop jugé pour avoir provoqué le décès d’un client de l’établissement en le frappant à coups de poing et en le faisant tomber sur une surface en marbre, le 25 septembre 2015.

Contrairement au Ministère public, qui avait requis une peine de dix ans pour meurtre, le Tribunal correctionnel considère que le videur est coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves. Même si le prévenu est un spécialiste en sports de combat, même s’il a donné des coups violents visant la victime à la tête, il n’a jamais voulu la tuer. D’ailleurs, si elle n’avait pas chuté, ces blessures n’auraient pas été de nature à causer la mort.

Pourquoi le client est-il tombé en arrière? Le tribunal n’a pas pu le comprendre ni établir que le prévenu l’ait tiré en arrière. Après les faits, le videur a pleuré en répétant «Je ne le voulais pas». Il a tout de suite cherché des secours. Il a admis d’emblée avoir porté des coups. «Pour l’essentiel, il a dit la vérité et a assumé ses actes.»

Thomas, le client, est arrivé au Rooftop aviné et titubant. Le videur l’a malgré tout laissé entrer car il le connaissait et éprouvait de la sympathie à son égard. Dans les images des caméras de surveillance, constate le tribunal, on voit assez vite la tension monter entre Thomas et un autre client. Le portier tente de calmer les choses. Lorsqu’il dit à Thomas de sortir, les choses tournent à l’aigre. Selon les témoins, ce dernier devient incohérent et vulgaire.

Pourtant, il accepte de partir et va chercher sa veste. Mais au bas de l’ascenseur, il se montre «excité et provocateur». Les collègues du prévenu s’interposent entre les deux hommes. A ce moment-là, le tribunal «peine à comprendre pourquoi le prévenu n’a pas renoncé aux explications et n’est pas parti. Son entêtement à revenir au contact de sa victime est incompréhensible…» Il note aussi que son métier étant agent de sécurité, il aurait dû savoir réagir.

En dehors de la sanction infligée, les juges ordonnent au videur de suivre une psychothérapie «pour comprendre les raisons de son passage à l’acte». La veuve recevra 60 000 francs de tort moral, chacune des deux filles de la victime 40 000 .

Ayant déjà fait 16 mois de préventive, le condamné devrait sortir de prison le 5 mars, selon son avocat. Me Simon Ntah, qui n’avait pas la tâche facile, se dit satisfait du verdict: «C’est la démonstration que la justice fait du droit, contrairement au Ministère public qui a agi dans ce cas sur la base de l’émotion suscitée par ce drame.» Ministère public qui a la possibilité de faire appel, tout comme la partie plaignante.

(TDG)