Trente-six actions pour soigner la vallée de l’Arve

Restaurer le marais du Pont Neuf, dans la commune de Reignier ou encore améliorer les zones de reproduction des poissons dans le Borne. Telles sont deux des 36 mesures du contrat vert et bleu «Arve -Porte des Alpes».

L’objectif, selon le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A), porteur du projet, consiste à «maintenir et restaurer les corridors biologiques et préserver la biodiversité». Pour rappel, ces corridors sont des voies utilisées par la faune afin de se déplacer d’un milieu de vie à un autre, pour se nourrir ou se reproduire.

S’inscrivant dans la continuité du travail élaboré par les partenaires du Grand Genève en 2009, ce plan d’action a été signé le 9 décembre à Reignier. La programmation s’étend sur les cinq années à venir. Le montant total des opérations s’élève à 4,65 millions d’euros (soit près de 5 millions de francs).

Elles s’inscrivent sur un territoire de 520 km2 qui va d’Etrembières au Petit-Bornand ainsi qu’à Mégevette en passant par Reignier et Bonneville. «On est ici dans le Grand Genève», souligne Christelle Pétex. La vice-présidente du Département de la Haute-Savoie, chargée du Développement durable, de l’Environnement et des Forêts, relève la «très forte urbanisation du secteur».

Face à l’impact de la pression foncière sur les espaces environnementaux, les actions visent notamment à «rétablir les connexions entravées», selon les mots du SM3A. D’où l’aménagement d’un passage pour la faune par-dessus l’autoroute à Arenthon ou encore la mise en place de dispositifs permettant de limiter les collisions avec les animaux sur les routes départementales.

De son côté, le député haut-savoyard et conseiller régional Martial Saddier se réjouit de constater que ce contrat réunit tant la FRAPNA, la ligue de protection des animaux que les agriculteurs et les chasseurs. A noter, en revanche, l’absence parmi les signataires de l’Etat de Genève. En mai, le conseiller d’Etat genevois chargé de l’Environnement, Luc Barthassat, paraphait pourtant un contrat du même type pour le secteur Mandement - Pays de Gex.

«Les actions du contrat «Arve Porte des Alpes» sont franco-françaises», précise-t-on au département. Ce que confirme Martial Saddier. «Les corridors biologiques dont il est question ne sont pas directement liés à Genève.»

Quid de l’Arve, rivière transfrontalière par excellence? «Concernant l’Arve elle-même, nous travaillons en étroite collaboration avec Genève comme nous l’avons toujours fait et comme nous continuerons à le faire», insiste le député.

