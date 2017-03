Trente mois de prison pour avoir roulé sur son copain

La femme qui a écrasé son compagnon avec sa Mercedes blanche dans la nuit du 22 mars 2015 devant le parc des Eaux-Vives n’est pas coupable de tentative de meurtre, ont décidé, ce jeudi, les juges du Tribunal correctionnel. Ils l’ont condamnée à trente mois de prison dont six mois fermes pour lésions corporelles graves par négligence, dommages à la propriété, conduite sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne alors même que son permis lui avait été retiré.

La prévenue qui a déjà fait 17 jours de préventive devra donc, en principe, retourner derrière les barreaux. Son avocat, Me Yann Lam, ne sait pas encore s’il fera appel. A la charge de Sheila, les frais de procédure (quelque 12 000 francs), ainsi que les 6000 francs de tort moral destinés à son ex-copain. Ce dernier a en effet gardé des séquelles physiques et psychologiques de cette affaire.

Pour le tribunal, la faute de l’accusée est «très grave». Elle a infligé à son compagnon des blessures «très sérieuses». Il a dû arrêter provisoirement de travailler et a subi plusieurs opérations. «Elle a agi pour des motifs futiles et égoïstes», mue par «une colère non maîtrisée». Sa collaboration à l’enquête a été «mauvaise», sa prise de conscience «inexistante». Elle n’a fait preuve d’«aucune empathie» à l’égard de son ex-ami. Sans compter que, malgré un retrait de permis, elle a continué à conduire comme si de rien n’était.

A sa décharge, après avoir écrasé son copain, elle l’a emmené aux Urgences. Pourtant, notent les juges, «elle n’a jamais vraiment regretté ses actes».

Pourquoi le tribunal n’a-t-il pas retenu la tentative de meurtre ou les lésions corporelles graves infligées intentionnellement? Parce qu’il n’est pas parvenu à déterminer si, lorsque Sheila a démarré, Karim se trouvait devant la Mercedes, à côté ou déjà avec un pied à l’intérieur du véhicule, côté passager, dans l’intention de saisir les clés de contact.

Ce flou est dû aux déclarations fluctuantes des deux protagonistes durant la procédure, mais aussi à l’expertise portant sur cet accident, laquelle n’explique pas vraiment de quelle manière Monsieur s’est retrouvé sous les roues de la voiture. Dans le doute sur ce point, les juges retiennent donc la version la plus favorable à la prévenue. C’est-à-dire celle selon laquelle Sheila n'a pas vu son compagnon lorsqu’elle a démarré. Mais, soulignent-ils, elle savait parfaitement que ce dernier se trouvait «à proximité immédiate du véhicule».

Rappelons que la énième dispute de ce couple volcanique a débuté dans la nuit de 22 mars 2015 au Java. Elle s’est poursuivie par un genre de course-poursuite dans les rues de Genève, avant de culminer devant le parc des Eaux-Vives où Madame a finalement écrasé Monsieur sous les roues de sa Mercedes.

