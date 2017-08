Tour de la rade pour le premier soir des Fêtes

Premier soir de fêtes, chaleur tropicale, et tout de suite une première envie: aller voir le nouveau lieu intégré à la manifestation, l’Ile Rousseau. Pas de chance, le havre de jazz est configuré en mode cocktail d’inauguration, donc la décoration définitive n’est pas en place. On repère juste une petite scène fort sympathique. Mais la première chose qu’on voit en arrivant reste les toilettes mobiles bleues…

Direction le Jardin anglais, on passe devant «Les Terrasses de Genève», ça a l’air de bien s’amuser derrière les barricades. Le Jardin semble bien plus investi que l’an dernier, avec beaucoup de stands implantés. L’œil est attiré par un panneau qui annonce des «space cakes». Devant notre surprise, la gérante des Filles indignes, Marie, nous explique en souriant: «On a essayé! C’est légal!» Ah bah oui, on n’y avait pas pensé.

On se dirige au pas de course vers le Bier garten, qui consiste en des tables, des bancs et des bières. C’est tout? Oui comme son nom l’indique. Seul bémol, ces satanées bâches vertes qui protègent les dépôts des artificiers. L’an dernier la circulation était difficile entre les stands et les bâches. Cette année le flux de passants s’oriente côté trottoir. Mais le problème reste: toute cette portion est coincée entre les bâches et la route, pas idyllique.

Quelques mètres plus loin, ouf, on retrouve la vue sur le lac. On essaie sans succès de se faire rembourser la consigne sur le verre officiel, car on n’a «pas le jeton». Quelques tentes orphelines n’ont pas trouvé preneur et laissent des trous, c’est tristounet. Une jeune femme s’exclame: «Des food trucks? Ah, trop bien.» Sauf que ceux-ci tournent le dos au lac… A Baby Plage, l’attraction vertigineuse Maxximum 2 fait son petit effet sur la foule en contrebas.

Il est temps de changer de rive, on se dirige vers le Navibus. Gladys et son mari attendent la navette «depuis au moins vingt minutes, il n’y a aucun panneau, on ne connaît pas la fréquence». Effectivement, rien n’est indiqué et le bateau prend tout son temps pour démarrer alors que nous sommes à bord depuis plusieurs minutes. Pendant la traversée, on ne voit que le manège Around the world, fascinant. A la rotonde du Mont-Blanc, les couleurs chatoyantes des cocktails du Bowle Bar de Berlin, présentés dans de grands récipients transparents, sortent du lot. Mais en s’approchant, la carte n’est qu’en allemand, sans traduction. Ce sera sans nous pour cette fois. Mais on reviendra. (TDG)