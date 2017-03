Thésards, ils ont 180 secondes pour captiver leur public

Sarah Olivier prend une grande respiration. Le compte à rebours s’affiche: 3, 2, 1… «Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers. Le grand saint Eloi lui dit: «Ô mon roi! Votre Majesté est mal culottée…» La comptine pour enfants est récitée avec aplomb, le public captivé. Voilà la jeune femme parfaitement mise sur les rails pour présenter son sujet de thèse de doctorat, autrement moins enfantin: «La mémoire mérovingienne au travers de ses réécritures. Transmission, renouvellement, légitimation (XIVe-XVe siècles)». Elle a 180 secondes pour être la plus concise et claire possible face à un public novice. Pas une de plus.

C’est le principe de «Ma thèse en 180 secondes». L’Université de Genève organisait, pour la seconde année, sa finale interne mardi soir à Uni Dufour. Les trois premiers prix disputeront la finale suisse le 18 mai, aussi à Genève. Puis il y aura une finale internationale, à Liège, en septembre. Mardi, ils étaient onze candidats, sept femmes et quatre hommes, issus de presque toutes les facultés et tous en cours d’élaboration de leur thèse. «Lorsqu’on travaille sur son sujet, on est complètement plongé dedans. On peine à prendre un peu de hauteur. Avec cet exercice, c’est l’occasion d’être un peu moins solitaire et de partager son travail», apprécie Sarah.

Dans le petit auditoire qui accueille 200 spectateurs, les candidats sont épiés. Un jury les évalue à l’aune de trois critères: le talent d’orateur, la capacité de vulgarisation du propos et la structuration du propos. Pas forcément naturel pour des chercheurs. Pour se préparer, les candidats ont suivi les conseils de Samuel Lagier, docteur en neurosciences et passionné d’improvisation théâtrale. «De par mon profil, je connais bien les problématiques liées à la gestion du corps. Faire face à des publics, savoir comment on s’approprie sa personnalité, c’est quelque chose qui se travaille.»

Certains en profitent pour faire le show. Vassily Vorobiev, doctorant à la Faculté des sciences, confie avoir du mal à parler en public. On peine à le croire. Sa prestation fait un carton. Son accroche est efficace: «Cher public, laissez-moi vous emmener dans le monde magique de l’imagerie médicale. Un monde au service de l’entité suprême appelée diagnostic.» De quoi développer son travail intitulé «Une nouvelle génération d’agents de contraste pour l’IRM». Comment s’est-il préparé? «J’ai répété mon texte partout: sous la douche, aux toilettes, dans le bus. Vraiment partout.» L’ovation qu’il reçoit n’est pas traîtresse: le prix du public est pour lui. «J’étais venu pour ça, rigole-t-il. J’ai invité beaucoup d’amis.»

Florian Stern, lui, a terminé second grâce à sa prestation sur le déterminisme génétique. Sacrée performance pour celui qui a découvert le concours à la suite d’une proposition de son superviseur. «C’est l’idée de synthétiser ma recherche qui m’a intéressé», glisse-t-il. Les techniques pour être percutant? «Utiliser des exemples et des métaphores, répond Samuel Lagier. C’est quelque chose de fondamental mais qui n’est pas vraiment intuitif pour un chercheur. La communication est un outil de savoir essentiel mais qui n’est pas enseigné.» Sarah Olivier passe par là, il en profite pour saluer son audace: «Commencer par une chanson, c’est hypercourageux. Car c’est à cet instant que le niveau de stress est le plus élevé.» Le culot de Sarah a payé. Son interprétation du «roi Dagobert» lui a rapporté le premier prix.

La rigueur scientifique délaissée?

«Ma thèse en 180 secondes» est-il une bonne publicité pour la démarche scientifique? La question fait débat. Présidente du jury lors de la finale pour l’Université de Genève, la professeure d’économétrie Jaya Krishnakumar est partagée: «Je ne suis pas pour vulgariser tout le temps. Ici, on assiste à une chose totalement différente de ce qu’est la recherche. C’est plus le talent de communication qu’on juge que le fond du sujet. On ne peut rien savoir sur la rigueur avec laquelle la démarche scientifique est poursuivie.»

Vice rectrice de l’UNIGE, Micheline Louis-Courvoisier est, elle, convaincue de la pertinence de l’exercice: «Il s’agit simplement, à un moment donné, de donner l’occasion aux candidats d’extraire la substance de leur recherche et de la transmettre à un public plus large. Cela leur permet d’exercer leur capacité de synthèse, de conviction, d’offrir un propos pertinent quel que soit le public visé.»

(TDG)