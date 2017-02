Tempête sur un bistrot historique de Genève

Benjamin Vautier et l'époque Empire

Peintre genevois, Benjamin Vautier avait de qui tenir. Il était le petit-fils d’un peintre et dessinateur célèbre, nommé… Benjamin Vautier l’Ancien (1829-1898). «On trouvait aussi des œuvres de l’artiste genevois aux cinémas Scala et au bistrot Roi Ubu, en Vieille-Ville», indique Catherine Courtiau.



L’historienne de l’art précise que les toiles sur jute qui ornaient l’intérieur du Petit Basque (ex-Consulat) sont datées de 1946 et signées B. Vautier. La première (dont on distingue une toute petite partie à gauche de la photo ci-dessus) est une vue, depuis le bistrot, de la place du Bourg-de-Four. On voit la cathédrale (sans sa flèche érigée entre 1889 et 1898), l’enseigne de l’auberge du Cheval noir et l’ancien Hôpital général (bâti entre 1707 et 1712) sans la porte de l’enceinte du Bas-Empire (démolie en 1841). La peinture représente une scène de l’époque de l’occupation française (1798-1813). La seconde toile (à droite sur la photo) représente l’intérieur d’un estaminet à l’époque Empire.