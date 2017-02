Tarif réduit en fonction des notes scolaires

Offrir une réduction sur les plats de midi, en fonction des résultats scolaires, est-ce la bonne recette? Ulysse Delmotte, gérant du Spring Brothers, un pub irlandais situé dans la Grand-Rue, ne va pas tarder à le savoir. Il lance dès la semaine prochaine une opération marketing originale destinée à attirer les étudiants, sur présentation de leur bulletin «A ma connaissance, c’est une première!» s’enthousiasme-t-il. «Si l’élève a eu 3 sur 6, le rabais sera de 3 francs; pour un 4 sur 6, ce sera 4 francs, etc.», précise le gérant.

«Ils ont tout intérêt à avoir une bonne note s’ils veulent manger un burger à prix réduit!» Désireux de remplir son pub à l’heure de la pause de midi, Ulysse Delmotte cible la clientèle estudiantine et espère avoir trouvé la solution pour la séduire. Selon lui, tout le monde est gagnant, «y compris les parents qui paient moins cher et seront sans doute ravis d’un système qui encourage leur enfant à avoir de bons résultats». Ce à quoi Fabien Schaub, en charge de la communication du pub, ajoute: «En plus, ce sera meilleur qu’au fast-food, car nous travaillons avec des produits locaux.»

(TDG)