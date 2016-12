Sur les hauts de Saint-Jean, 272 Pères Noël vous contemplent

Si Noël est derrière nous, eux sont encore là, fidèles et impassibles. Ils interpellent le passant par leur seule présence. Depuis quelques semaines, 272 petits Pères Noël sont au garde-à-vous, impeccablement alignés sur les grilles de l’école primaire de Saint-Jean.

On imagine bien que ce sont les élèves, petits et grands au vu de la confection des objets, qui les ont créés. Bravo à eux et à ceux qui ont imaginé cette décoration hivernale. Avec trois fois rien, au demeurant. Une bouteille de PET renversée ou non (parfois une brique d’un jus quelconque), quelques lambeaux de sacs plastiques, de la ouate et le tour est joué.

Encore fallait-il l’imagination des enfants pour animer cette sarabande presque vivante. Couleurs, formes, chaque personnage est différent. Houppelande rouge et barbe blanche sont même en minorité. A y regarder de plus près, quelques intrus se sont malicieusement glissés dans le décor. Ici une libellule, là un oiseau, ou encore un renne ainsi qu’une grosse poignée de bonshommes de neige. Certains sont affublés du nom de leur jeune créateur.

Jusqu’à quand vont-ils rester? Mystère. Mais ils sont bien gardés. Sur les deux piliers encerclant le portail du préau, deux grosses têtes de bonshommes de neige scrutent le trottoir… (TDG)