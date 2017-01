Subventions ouvertes pour l’efficacité énergétique des bâtiments

Genève dispose d’une grosse manne pour subventionner l’assainissement énergétique des bâtiments en 2017. Les candidats peuvent déposer leurs dossiers depuis hier, et au plus tard le 31 décembre prochain. En tout, l’Etat a 25 millions de francs à distribuer, issus de la taxe fédérale sur le CO 2 . A partir de cette année, ce sont les cantons qui attribuent directement ces subventions pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans le patrimoine bâti. Et comme la part cantonale est désormais calculée en fonction de la population, et non plus en fonction des projets, l’Etat de Genève a de quoi être beaucoup plus généreux qu’en 2016. Par exemple, les contributions sont pratiquement doublées pour l’isolation thermique et les rénovations globales.

Un site Internet est ouvert avec tous les renseignements pratiques. Il sert aussi à déposer son dossier. Il faut tout d’abord contacter l’Office cantonal de l’énergie (OCEN) au 022 546 76 00, afin de trouver un expert et de savoir si ses services sont subventionnés. Celui-ci analysera ensuite le bâtiment afin de définir les travaux à réaliser et de faire un devis. Un audit détaillé, le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB Plus), doit être adjoint aux demandes de subventions supérieures à 10 000 francs portant sur l’ensemble du bâtiment. Son coût (entre 700 et 1500 francs) est à moitié pris en charge par l’Etat, voire en entier si les travaux préconisés sont finalement réalisés. Les Services industriels de Genève (SIG), associés à ce programme, fournissent aussi des conseils techniques et des renseignements sur les entreprises compétentes.

Genève a décidé de mettre la priorité sur les bâtiments construits avant l’an 2000, et sur des travaux tels que l’amélioration de l’isolation de la façade et du toit, la rénovation globale avec certificat Minergie, la rénovation par étapes et le remplacement d’installations de chauffage à combustible fossile par des énergies renouvelables. Mais les bâtiments neufs visant le plus haut standard énergétique (label Minergie P) peuvent également bénéficier d’un soutien financier. Les demandes doivent être déposées jusqu’à la fin de l’année, et avant le démarrage du chantier. Après avoir obtenu la réponse de l’Etat, le propriétaire a deux ans pour réaliser les travaux. C’est seulement une fois ceux-ci achevés qu’il touchera sa subvention.

Renseignements et dépôt de dossier: 022 546 76 00 et sur www.leprogrammebatiment.ch

(TDG)