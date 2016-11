Structures lourdes, narcissisme à fleur de peau: elle est dure à créer, la région!

«Pour nous Vaudois, le Grand Genève ne fait pas sens. Nous ne nous y retrouvons pas. C’est un modèle purement français. Cela ne correspond pas à la Suisse, au fédéralisme. La notion de région est plus cohérente.» Mercredi, le conseiller d’Etat Pascal Broulis, en charge entre autres des Relations extérieures, lançait cette pique inattendue dans nos colonnes. «Méconnaissance des enjeux», a répliqué un François Longchamp médusé dans Le Temps de jeudi. Comment comprendre cette poussée d’urticaire? Il n’est pas certain tout d’abord qu’il faille voir dans les propos de Pascal Broulis autre chose qu’une réaction épidermique. La preuve, le Vaudois ne met pas en cause l’union des deux cantons dans leur quête commune de financement à Berne pour le développement régional. S’agit-il alors d’un simple «coup» à quelques mois des élections vaudoises d’avril? Ou alors d’une poussée d’angoisse face à un nom officialisant la dépendance économique de l’Ouest vaudois envers Genève? Un peu de tout cela peut-être.

Cet échange de propos aigres-doux met en exergue les tensions potentielles autour du projet régional. Car au-delà de son nom, un peu vexant pour un Vaudois, le «Grand Genève» n’est que le dernier effort en date pour adapter nos réalités administratives à la réalité économique et humaine vécue par les habitants de ce territoire. Et force est de reconnaître que cet effort est lent et son succès toujours menacé, comme l’a démontré le rejet par les citoyens genevois au début de 2014 de crédits destinés à financer des P+R en France voisine, dont la construction aurait contribué à la baisse du trafic dans le canton. Mais qu’importe. Somme toute, ces tensions sont assez normales. D’abord, on parle projets et, même s’ils sont communs, chacun défend le sien d’abord. On parle d’argent ensuite. On tente enfin d’atteler à la même charrette un chat, un chien et un canard, autrement dit les collectivités genevoises, françaises et vaudoises. Au fil du temps, une série de structures ont été développées, dont l’addition laisse songeur. Car même si elles ont des buts différents, elles rassemblent les mêmes acteurs. Ainsi, le Comité régional franco-genevois, né en 1973, regroupe Genève, l’Ain, la Haute-Savoie, Rhône-Alpes et les communes françaises de l’Arc. Il a donné naissance en 2004, à la demande de la Confédération, au projet d’agglomération rebaptisée «Grand Genève», qui ajoute aux mêmes participants le district de Nyon. En parallèle, le Conseil du Léman, lancé en 1987, unit Vaud, Genève, l’Ain, la Haute-Savoie et le Valais. Reste enfin, côté suisse uniquement, la Métropole lémanique, créée en 2011 par Genève et Vaud pour arracher des crédits à Berne afin de financer les projets d’agglomération! Vous suivez ou bien? Oui, c’est compliqué et on souhaiterait davantage de simplicité. Mais la réalité est compliquée: celle des institutions, des thèmes traités. Et si on y ajoute en plus les narcissismes blessés…